La Japan Coast Guard aggiunge due H225 alla sua flotta in crescita

La Japan Coast Guard (JCG) amplierà la sua flotta con due nuovi elicotteri H225, portando la sua Super Puma fleet totale fino a 17 velivoli, comprendente due AS332 e 15 H225. Il più grande operatore Super Puma in Giappone ha ricevuto il suo decimo H225 nel febbraio di quest’anno. I nuovi elicotteri si uniranno alla sua flotta in crescita per supportare le attività costiere territoriali, security enforcement e disaster relief missions.

“Dalla prima consegna dei Super Puma quasi 30 anni fa agli ultimi ordini H225, apprezziamo molto la continua fiducia della Guardia Costiera giapponese nei nostri prodotti e servizi”, ha affermato Guillaume Leprince, Managing Director of Airbus Helicopters in Japan. “Questo H225 order ripetuto rafforza la posizione dell’aeromobile come riferimento in SAR operations and security enforcement. Siamo orgogliosi di come il dispiegamento della flotta dell’agenzia abbia assicurato il successo delle missioni nel corso degli anni. Airbus continuerà a garantire l’elevata disponibilità della flotta, a supporto delle operazioni sicure dell’agenzia”.

La flotta H225 di JCG è coperta dall’Airbus highly adaptive HCare Smart full-by-the-hour material support. Questo customised fleet availability programme consente alla national coast guard agency di concentrarsi sulle sue flight operations, mentre Airbus gestisce i suoi assets.

“Offrendo il miglior range, velocità, payload e affidabilità nella 11-ton-category twin-engine rotorcraft, l’H225 è l’ultimo membro della famiglia Super Puma di Airbus Helicopters, che ha accumulato oltre 5,7 milioni di ore di volo in tutte le condizioni atmosferiche intorno al mondo. Equipaggiato con strumenti elettronici all’avanguardia e con la rinomata autopilot precision, l’H225 offre un’eccezionale resistenza e un’elevata velocità di crociera e può essere dotato di vari equipaggiamenti per adattarsi a una varietà di ruoli”, afferma Airbus Helicopters.

Quasi 30 elicotteri della famiglia Super Puma sono attualmente volati in Giappone da civil, parapublic operators e dal Japan’s Ministry of Defense per varie search and rescue missions, VIP, fire-fighting, trasporto di passeggeri e merci.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits Airbus Helicopters)