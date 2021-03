News Brevi – 30.03.2021

AEROPORTO DI FORLI’: INAUGURATA LA VIP LOUNGE – L’aeroporto di Forlì anticipa con l’inaugurazione della nuova sala vip lounge l’arrivo del primo volo commerciale, programmato per martedì 30 marzo alle 20.50. “Si tratta di un’area di ospitalità per passeggeri sia di linea che di affari riccamente allestita e funzionale in grado di esprimere con immediatezza “i valori della Romagna”. Stile di vita, salute e benessere e attenzione alla persona si incontrano in un unico ambiente, identificandosi nel progetto Long Life Formula già presente alle Terme di Castrocaro che ha ideato e realizzato gli arredamenti e l’allestimento della sala stessa”, afferma Forlì Airport. Lucia Magnani, A.D della società che gestisce il centro termale, il Grand Hotel Castrocaro e la Lucia Magnani Health Clinic, ha voluto ringraziare personalmente i soci di F.A per aver creato un’opportunità di crescita per tutto le aziende del territorio.

ALL’AEROPORTO CATULLO IL BOLLINO BLU DI ‘VERONA AUTISM FRIENDLY’ E SERVIZI A MISURA DI PERSONE AFFETTE DA AUTISMO – La squadra del Welcome Blue è ancora più grande. Anche l’Aeroporto Catullo, infatti, è fra le società ed attività economiche veronesi che si sono impegnate ad offrire servizi dedicati a soggetti affetti da autismo e ai loro familiari. Il simbolo dell’iniziativa, che sarà presente da oggi all’Aeroporto su tutti gli accessi, è la scritta ‘Verona Autism Friendly’, lo speciale bollino blu, che indica alla clientela la presenza di personale qualificato e preparato, di spazi e tempi di attesa che favoriscono la permanenza di chi è affetto da questa particolare sindrome comportamentale. Un impegno sostenuto già da diversi anni dall’Aeroporto veronese che, prima dell’avvio del progetto pilota ‘Welcome blue’, sottoscritto lo scorso anno, ha iniziato a rivedere alcuni dei suoi servizi, proprio per garantire una migliore accoglienza per questa tipologia di clientela. Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa da Monica Scarpa, Amministratore Delegato di Catullo: “Ringraziamo il Comune di Verona per la consegna del Bollino Blu, che attribuisce al Catullo lo status di aeroporto autism friendly e che con orgoglio esporremo sulle porte di accesso del terminal e nei punti di assistenza preposti. Per persone affette da disturbi dello spettro autistico, affrontare un viaggio in aereo può rappresentare un’esperienza molto difficoltosa e per loro abbiamo sviluppato il programma ‘In viaggio attraverso l’aeroporto’, che si compone di servizi dedicati, tra i quali la possibilità di effettuare una visita del terminal preparatoria al viaggio, con l’opportunità di salire anche a bordo di un aeromobile. Siamo convinti che il progetto “Welcome Blue” del Comune di Verona, nel coinvolgere su questa tematica molteplici realtà del territorio, accresca il valore dell’iniziativa dei singoli, contribuendo alla sensibilizzazione su temi di importante rilievo sociale”.

ETIHAD AIRWAYS RIVELA IL SUO NUOVO SAFETY VIDEO – Etihad Airways ha svelato un nuovo safety video, girato al Louvre Abu Dhabi, per dare ai passeggeri di tutto il mondo un assaggio delle attrazioni che la capitale ha da offrire. Terry Daly, Executive Director Guest Experience Brand & Marketing, Etihad Airways, ha dichiarato: “Il nostro safety video necessitava di un aggiornamento, inclusi i requisiti di messaggistica di sicurezza dovuti al Covid. Questo nuovo video va oltre il suo scopo principale di istruire gli ospiti sulle informazioni essenziali sulla sicurezza, riflette anche il nostro brand e la nostra personalità, sfruttando al contempo il meglio della nostra bellissima casa, Abu Dhabi”. Il video è ambientato al Louvre Abu Dhabi, con il personale di cabina di Etihad che mostra le caratteristiche di sicurezza dell’aereo e altri dipendenti Etihad che agiscono come ospiti. Per garantire ulteriormente un’esperienza coerente agli ospiti, la musica di accompagnamento fa parte della nuova collezione di suoni distintivi di Etihad, che viene utilizzata in tutta la compagnia aerea per una varietà di punti di contatto. Il nuovo safety video di Etihad sarà progressivamente lanciato a partire dai Boeing 787 Dreamliner della compagnia aerea nell’aprile 2021. Per proteggere la salute e la sicurezza, il nuovo video è stato filmato seguendo i rigorosi protocolli di sicurezza Covid.

QATAR AIRWAYS PROSEGUE LA SUA PARTNERSHIP CON ORBIS UK – Qatar Airways ha rinnovato la sua sponsorizzazione come Official Airline Partner di Orbis UK per altri tre anni. La compagnia aerea sostiene con orgoglio Orbis e i suoi programmi di prevenzione della cecità dal 2012. Orbis è un ente di beneficenza leader a livello mondiale che ha lo scopo di combattere la cecità evitabile attraverso l’accesso a cure oculistiche di qualità. Insieme ai suoi partner, Orbis forma, guida e ispira i professionisti della cura degli occhi nei luoghi con la maggiore necessità di salvare e ripristinare la vista nelle loro comunità. L’Orbis Flying Eye Hospital è un aereo unico che sostiene lo sforzo globale dell’organizzazione benefica per trasformare le vite. L’unico fully accredited ophthalmic teaching hospital al mondo a bordo di un aeromobile MD-10 è dotato di una struttura didattica all’avanguardia completa di sala operatoria e aule. A bordo, i volontari medici di livello mondiale e il personale clinico di Orbis condividono le loro conoscenze e competenze con i team di assistenza oculistica locali in tutto il mondo. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Airways è orgogliosa di rafforzare la sua partnership con Orbis UK per altri tre anni come partner ufficiale della Comunità. Riconosciamo che il dono della vista consente alle persone di raggiungere il loro pieno potenziale e rimaniamo fermi sostenitori della lotta contro la cecità evitabile attraverso la nostra partnership con Orbis UK”. Robert Walters, Orbis UK Trustee, ha dichiarato: “Per nove anni Qatar Airways Group è stato un generoso sostenitore della nostra organizzazione e siamo orgogliosi di continuare con questa fase successiva della nostra partnership. Grazie al rinnovato supporto di Qatar Airways, il team di Orbis avrà accesso a voli gratuiti per continuare la lotta contro la cecità evitabile di persona quando sarà sicuro farlo. Fino a questo punto, restiamo impegnati a sostenere i nostri partner virtualmente e attraverso i nostri programmi nazionali”. Nel marzo 2020, a causa della pandemia COVID-19, Orbis ha dovuto posticipare i suoi in-person Flying Eye Hospital programmes. Mentre il Flying Eye Hospital è temporaneamente bloccato, la missione di Orbis non lo è. Orbis si è rapidamente orientata per fornire virtual Flying Eye Hospital programmes attraverso la loro piattaforma di telemedicina Cybersight.