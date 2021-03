Lufthansa integra la health data app nella digital travel chain

Lufthansa presenta una nuova offerta per i viaggi negli Stati Uniti: i passeggeri che hanno effettuato un test Covid-19 presso il partner Lufthansa Centogene prima della partenza possono ora ricevere comodamente i risultati del test nell’app CommonPass riconosciuta a livello internazionale. Ciò vale per tutti i voli Lufthansa da Francoforte verso gli Stati Uniti, nonché per i corrispondenti voli feeder via Francoforte da Amburgo, Colonia, Berlino e Düsseldorf.

Lufthansa sta così realizzando un altro passo nella digitalizzazione dei test certificates, facilitando i viaggi in tempi di pandemia. Oltre al nuovo certificato digitale, la compagnia aerea raccomanda ai suoi ospiti di continuare a portare con sé i propri certificati stampati originali quando viaggiano fino a nuovo avviso.

I clienti possono scaricare comodamente l’app dall’App Store Android o IOS e quindi caricare i risultati dei test sull’app, dopo aver ricevuto un codice di accesso da Lufthansa via e-mail 72 ore prima della partenza. L’app confronta quindi automaticamente i certificati di prova con le restrizioni di ingresso attuali pertinenti del paese di destinazione e crea un certificato di viaggio su questa base. Il certificato mostra solo le informazioni realmente rilevanti, come il risultato del test, il metodo del test, il periodo di validità e un contatore delle ore dal momento del test, e quindi non rivela altre informazioni sulla salute personale. Inoltre, i passeggeri Lufthansa che utilizzano l’app CommonPass prima dei voli per gli Stati Uniti riceveranno l’accesso gratuito alla Senator Lounge dell’aeroporto di Francoforte tra le 8:00 e le 12:45 di mattina.

CommonPass può essere utilizzato non solo all’imbarco, ma adotta anche un approccio intersettoriale. Il valore aggiunto per i viaggiatori sarà ulteriormente accresciuto dal fatto che in futuro anche altri potranno integrare i risultati dei test, come sale da concerto o cinema. La prova della vaccinazione può anche essere salvata nell’app in futuro.

Da febbraio, i viaggiatori Lufthansa hanno la possibilità, prima di determinati voli, di inviare i certificati di prova Covid-19 e le conferme delle domande di ingresso digitale a un Lufthansa Group Health Entry Support Center appositamente istituito tramite un modulo di contatto 72 ore prima della partenza. Ora questa offerta è disponibile anche per tutti i passeggeri che volano con Lufthansa da Palma di Maiorca alla Germania.

I passeggeri prenotati sui voli in questione ricevono una notifica in anticipo e un collegamento a un portale in cui è possibile memorizzare i relativi dettagli di contatto e certificati. I documenti vengono controllati presso il centro di assistenza. Dopo il controllo, i viaggiatori ricevono una conferma via e-mail se i certificati soddisfano i requisiti di ingresso o un feedback se i documenti giustificativi non sono sufficienti. Indipendentemente da ciò, i certificati originali devono continuare a essere trasportati durante il viaggio. Da un lato, ciò fornisce una maggiore sicurezza nella pianificazione e accelera anche il processo di check-in e di imbarco.

Sui voli del Lufthansa Group da e per la Germania, i passeggeri devono comunque indossare una maschera medica protettiva. I passeggeri sono tenuti a indossare una maschera chirurgica o una maschera FFP2 o una maschera con lo standard KN95 / N95 durante l’imbarco, il volo e quando si lascia l’aereo. Un’esenzione dall’obbligo di indossare una maschera bocca-naso durante il volo è possibile solo per motivi medici se il certificato medico viene rilasciato su un modulo fornito da Lufthansa Group ed è disponibile un test Covid-19 negativo che non è più vecchio di 48 ore all’inizio previsto del viaggio.

Tutti gli aeromobili di Lufthansa Group sono dotati di filtri dell’aria di altissima qualità, che garantiscono una qualità dell’aria simile a quella di una sala operatoria; inoltre l’aria circola verticalmente invece di essere dispersa in tutta la cabina.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)