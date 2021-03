Boeing e Alaska Airlines finalizzano ordine per i 737 MAX

Boeing e Alaska Airlines hanno annunciato oggi il completamento di un accordo per 23 aeromobili 737-9 e 15 opzioni. Con questo accordo, il 737 MAX order book del vettore, comprese le opzioni e gli impegni di leasing, ammonta a 120 aeroplani.

Questo accordo è stato annunciato per la prima volta nel dicembre 2020 come impegno e si rifletterà sul Boeing’s Orders & Deliveries website.

Alaska Airlines ha ricevuto il suo primo 737-9 a gennaio e ha iniziato il revenue service il primo marzo. Il suo secondo 737-9 è entrato in servizio il 18 marzo, con due 737-9 aggiuntivi programmati per iniziare il revenue service la prossima settimana.

La compagnia aerea sta intraprendendo un programma di ammodernamento della flotta per migliorare ulteriormente l’efficienza e la sostenibilità delle sue operazioni. Il 737-9, equipaggiato con nuovi motori, più efficienti in termini di consumo di carburante e con aerodinamica migliorata, utilizzerà il 20% in meno di carburante e ridurrà le emissioni del 20% per posto rispetto agli aeroplani che sostituisce.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)