Airbus si qualifica per la gara per la sostituzione degli aeromobili militari da trasporto e rifornimento canadesi

Airbus si è qualificata con il governo canadese come offerente per il progetto Strategic Tanker Transport Capability (STTC), un processo di approvvigionamento avviato per sostituire la flotta di aeromobili tanker multiruolo Airbus A310 MRTT (CC-150 Polaris) della Royal Canadian Air Force (RCAF).

A seguito dell’invito a qualificarsi pubblicato all’inizio del 2021, l’Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) è stato identificato come l’aeromobile in grado di soddisfare i requisiti del progetto che sta ora passando alla fase successiva del processo di approvvigionamento. Una bozza di proposta è prevista nel terzo trimestre del 2021.

Il progetto STTC mira a sostituire la flotta di aeromobili tanker CC-150 Polaris della RCAF con un aeromobile multiruolo in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni e di partecipare a missioni NATO e NORAD, che vanno dal rifornimento in volo, al trasporto strategico e all’evacuazione aeromedica per il governo del Canada.

Simon Jacques, Presidente di Airbus Defence and Space Canada, ha dichiarato: “L’A330 MRTT è l’unico tanker multiruolo di nuova generazione collaudato in combattimento disponibile sul mercato. È certificato per operare con la maggior parte dei ricevitori occidentali, inclusi caccia da combattimento, aeromobili da trasporto in servizio in Canada. Con oltre 250.000 ore di volo, l’MRTT è operato da 13 nazioni, inclusi i principali alleati della NATO e partner del Five Eyes come l’Australia e il Regno Unito”,

Presente in diverse province canadesi, Airbus ha circa 3.800 dipendenti in tutto il paese e genera più di 23.000 posti di lavoro indiretti nel settore aeronautico. Airbus lavora con più di 665 fornitori in nove province, e si approvvigiona per 1,8 miliardi di dollari canadesi da società canadesi.

Tutte le divisioni Airbus sono presenti in Canada: aerei commerciali a Mirabel (QC), elicotteri a Fort Erie (ON), Defence and Space a Ottawa (ON). Anche le società controllate al 100% da Airbus, Stelia Aerospace e NAVBLUE, hanno stabilimenti nel paese. Inoltre, Air Pro, una partnership tra Airbus e PAL Aerospace, con sede a Ottawa, Ontario, fornisce supporto in servizio per il programma FWSAR in Canada (aeromobili Airbus C295 per la RCAF).

(Ufficio Stampa Airbus)