airBaltic annuncia nuovi voli diretti da Tallinn a Monaco

airBaltic annuncia l’introduzione di nuovi voli diretti da Tallinn a Monaco di Baviera, in Germania, con tre frequenze settimanali a partire dal 1 Maggio 2021.

Martin Gauss, amministratore delegato di airBaltic: “airBaltic ha dimostrato un forte impegno nei confronti dell’Estonia, continuando a servire il Paese nonostante le condizioni difficili del mercato, in un momento in cui i volumi di traffico sono diminuiti in modo significativo. Ora, mentre ricostruiamo la nostra rete, stiamo aggiungendo nuove opportunità di volo per i nostri passeggeri. In Estate da Tallinn prevediamo di volare verso ben 12 destinazioni”.

La programmazione completa dei voli airBaltic e le tariffe per le nuove destinazioni sono già disponibili sulla homepage della compagnia www.airbaltic.com.

Attualmente airBaltic offre voli diretti da Tallinn ad Amsterdam, Berlino, Copenaghen, Londra, Oslo e Stoccolma, nonché collegamenti via Riga. Nei prossimi mesi airBaltic prevede anche di riprendere i voli diretti per Bruxelles, Malaga, Parigi e Vilnius.

La sicurezza e la salute dei passeggeri è la massima priorità di airBaltic. airBaltic ha introdotto rigide misure sanitarie e le operazioni di volo seguono le raccomandazioni imposte dalle autorità. Per saperne di più sulle misure sanitarie di airBaltic, visitare il sito web di airBaltic: https://www.airbaltic.com/en/health-measures.

(Ufficio Stampa airBaltic)