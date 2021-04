Alaska Airlines si unisce ufficialmente a oneworld

Segnando una pietra miliare nei suoi 89 anni di storia, Alaska Airlines ha celebrato il 31 marzo il suo primo giorno come membro di oneworld. Alaska diventa il quattordicesimo membro a pieno titolo dell’alleanza globale, appena otto mesi dopo aver ricevuto un invito formale da oneworld nel luglio 2020.

“Entrare a far parte di oneworld significa entrare a far parte di una famiglia di best airlines in the world”, afferma Ben Minicucci, Alaska’s CEO. “Essere parte dell’alleanza ci consente di fornire una fantastica connettività globale, un’esperienza di viaggio senza interruzioni e offerte di fidelizzazione più preziose per i nostri ospiti. Questa alleanza trasforma Alaska in una compagnia aerea veramente globale, collegando il nostro forte West Coast network e le destinazioni in tutto il Nord America con la portata mondiale dei nostri partner oneworld”.

Con i protocolli di sicurezza in atto a causa della pandemia, Alaska e oneworld hanno ospitato oggi una celebrazione virtuale e una conferenza stampa a Seattle, città natale della compagnia aerea. I membri delle compagnie aeree di tutto il mondo hanno accolto Alaska nell’alleanza con video di saluto, con dipendenti che eseguivano l’Alaska Safety Dance, ribattezzata brevemente Global Safety Dance.

“Con Alaska Airlines ora parte di oneworld, siamo entusiasti di offrire ai clienti ancora più destinazioni e voli, rafforzati dal network della compagnia sull U.S. West Coast”, ha affermato il CEO di oneworld Rob Gurney, che si è unito a Minicucci a Seattle per l’evento. “Per gli oneworld top-tier customers, l’adesione di Alaska offrirà ancora più opportunità per il riconoscimento del loro status, mentre attendiamo con impazienza una ripresa dei viaggi internazionali”.

Per Alaska e i suoi ospiti, oneworld fornisce una rete globale di voli verso un massimo di 1.000 destinazioni in più di 170 paesi e territori. Con la sua adesione all’alleanza, Alaska aggiungerà sette nuove compagnie airline partners e migliorerà le sue sei partnership esistenti con i membri di oneworld.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad Alaska nella famiglia oneworld. Con la ripresa del settore dal COVID, le alleanze tra compagnie aeree diventeranno più importanti che mai. Alaska rappresenterà una risorsa per l’alleanza, posizionando oneworld per offrire ancora più valore ai nostri clienti e alle compagnie aeree associate”, ha affermato Alan Joyce, oneworld Governing Board Chairman and Qantas Group CEO.

A partire da oggi, tutti i membri dell’Alaska Mileage Plan possono guadagnare miglia volando con una qualsiasi delle altre 13 compagnie aeree associate. Il riscatto delle miglia per i voli delle compagnie aeree con cui Alaska non aveva precedenti partnership avverrà nei prossimi mesi.

I membri Elite Mileage Plan di Alaska ricevono automaticamente l’oneworld tier status corrispondente.

A seconda del livello, i passeggeri possono godere di una serie di privilegi, incluso l’accesso a più di 650 international first and business class lounges, accesso rapido alla sicurezza e vantaggi prioritari per i bagagli. Gli ospiti con lo stato Emerald, Sapphire o Ruby nel programma frequent flyer di qualsiasi compagnia aerea membro di oneworld potranno utilizzare i banchi per il check-in prioritario, ove disponibili. Inoltre, agli ospiti con status Emerald o Sapphire verrà offerto l’imbarco prioritario.

La connettività diventa più facile con l’adesione di Alaska a oneworld, in particolare per le prenotazioni internazionali, includendo una partnership di lunga data con American Airlines. American, membro fondatore di oneworld, ha sponsorizzato l’adesione di Alaska all’alleanza.

“Alaska è un partner eccezionale per American da quasi 40 anni e siamo entusiasti di fare ancora di più insieme negli anni a venire”, ha affermato il presidente di American Airlines, Robert Isom. “Con la sua forte presenza lungo la costa occidentale, stiamo costruendo una rete migliore per i nostri clienti di quella che entrambe le compagnie aeree potrebbero costruire da sole”.

I 14 membri a pieno titolo di oneworld sono: Alaska Airlines; American Airlines; British Airways; Cathay Pacific Airways; Finnair; Iberia; Japan Airlines; Malaysia Airlines; Qantas; Qatar Airways; Royal Air Maroc; Royal Jordanian; S7 Airlines e SriLankan Airlines. Fiji Airways è un oneworld connect partner che offre vantaggi selezionati ai frequent flyer di qualsiasi compagnia aerea membro di oneworld che viaggiano sui loro voli.

(Ufficio Stampa oneworld – Photo Credits: oneworld)