Volotea, Air Nostrum e Dante Aeronautical presentano al Fondo di Recupero dell’Unione Europea il progetto per un aereo al 100% elettrico

Il consorzio formato da Volotea, Air Nostrum e Dante Aeronautical ha presentato al Ministero spagnolo dei Trasporti, Mobilità e Agenda Urbana (MITMA) un progetto di elettrificazione della flotta, nel contesto del Programma di Supporto al Trasporto Sostenibile e Digitale del Piano di Ripresa, Trasformazione e Resilienza (Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia). L’iniziativa si prefigge la riconversione e l’elettrificazione delle flotte di aeromobili di corto e medio raggio, al fine di ottenere un trasporto aereo regionale più sostenibile in Spagna, contribuendo alla coesione territoriale tramite il miglioramento delle comunicazioni delle zone periferiche in modo particolare, delle isole.

Il progetto propone la riconversione e l’elettrificazione delle flotte di aeromobili in servizio al fine di renderli al 100% elettrici. Lo scopo abbraccia la progettazione, l’ingegneria e l’implementazione delle modifiche necessarie per l’adattamento degli aeromobili convenzionali di piccola capacità (tra 9 e 19 passeggeri) e l’investimento nello sviluppo di tecnologie per la propulsione tramite energie alternative, che hanno l’obiettivo di rendere minime le emissioni durante il volo. Questa alternativa prevede una procedura molto più rapida, evitando la lunga e costosa realizzazione di un aereo da zero.

La certificazione del primo aereo è prevista per il 2024. A tale traguardo farà seguito un periodo di industrializzazione e messa in servizio che culminerà con versioni di vari aerei totalmente operativi nel 2026.

La leadership tecnica del progetto spetta a Dante Aeronautical, un’azienda tecnologica del settore dell’aviazione con sede in Spagna e Australia, che integra discipline di produzione avanzata di materiali con aerodinamica e impianti elettrici.

Volotea e Air Nostrum, dal canto loro, parteciperanno al progetto fornendo informazioni sul mercato e, in modo particolare, mettendo a disposizione il lavoro delle rispettive aree tecniche. Entrambe le compagnie aeree desiderano essere pioniere nell’adozione di questa tecnologia per le rotte domestiche.

Il consorzio di imprese ha presentato una proposta con un budget totale di 42 milioni di euro, in risposta all’invito di manifestazione d’interesse da parte del Ministero spagnolo dei Trasporti, Mobilità e Agenda Urbana (MITMA) nel contesto del Programma di Supporto al Trasporto Sostenibile e Digitale del Piano di Ripresa, Trasformazione e Resilienza (Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede). L’intenzione del consorzio è di co-finanziare il progetto tramite tale iniziativa pubblico privata.

Lo scopo di questi progetti rende possibile l’impatto in tutta la catena di valore di un settore fortemente rilevante per l’economia spagnola. Il potenziale economico rappresenta un’opportunità significativa per tutto il tessuto imprenditoriale e innovativo spagnolo, non solo per il settore aereo, ma anche per quello della tecnologia, delle start-up e della mobilità, con un effetto trainante considerevole nella creazione di posti di lavoro di alto valore. Lo sviluppo di questo progetto permetterebbe alle aziende spagnole di assumere una leadership mondiale nello sviluppo di soluzioni pratiche di aviazione sostenibile e di diventare un referente strategico e ambientale nel settore aeronautico.

“Abbiamo iniziato la nostra collaborazione con Dante Aeronautical un paio di anni fa, nel 2019. Siamo molto orgogliosi di constatare che oggi il progetto è cresciuto e vanta l’appoggio di un’altra grande compagnia aerea come Air Nostrum e di numerose altre aziende del settore tecnologico spagnolo. Lo sviluppo di un aereo ibrido elettrico ridurrà le emissioni di carbonio, oltre a limitare ulteriormente l’inquinamento acustico. Per noi di Volotea, essere parte di questo progetto ha un grande significato, poiché rispecchia perfettamente la nostra missione di collegare città che necessitano di una migliore offerta e, allo stesso tempo, ci permette di farlo minimizzando l’impatto ambientale. Siamo di supporto a questo progetto fornendo a Dante analisi di mercato e dati tecnici. Inoltre, abbiamo messo a disposizione i nostri ingegneri e il nostro team commerciale per sviluppare in modo congiunto questa opportunità di mercato innovativa”, ha dichiarato Carlos Muñoz, fondatore e CEO di Volotea.

Carlos Bertomeu, presidente di Air Nostrum, ha ricordato che l’idea di innovazione risiede nel DNA della compagnia aerea valenziana. “Air Nostrum è abituata a essere coinvolta in consorzi di ambito continentale che operano nell’avanguardia tecnologica. In due occasioni la nostra area tecnica è stata selezionata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per progetti legati al cambiamento climatico e agli aeromobili guidati da satellite. Infatti, il primo atterraggio della storia d’Europa di un aereo commerciale guidato solamente da segnali emessi dallo spazio, ha visto come protagonista Air Nostrum all’aeroporto di Valencia”.

A suo parere, in qualità di compagnia aerea regionale di riferimento in Spagna, era dovuto il coinvolgimento di Air Nostrum in questo progetto, così come la sua decisa collaborazione: “Non potendo essere altrimenti, non appena la tecnologia lo permetterà, è nostro più grande interesse operare sulle rotte con propulsione elettrica. Gli ingegneri e i tecnici di manutenzione del nostro hangar sono davvero entusiasti di poter contribuire con la loro esperienza, mettendola al servizio della progettazione di aerei più sostenibili”, continua Bertomeu.

“Per Dante Aeronautical il consorzio con due compagnie aeree di riferimento nel settore dell’aviazione regionale europea come Volotea e Air Nostrum, con l’obiettivo di sviluppare, integrare e operare una piattaforma di propulsione a energia elettrica, rappresenta un passo avanti nella visione di un’aviazione 100% elettrica, in grado di rivoluzionare il settore e farlo evolvere verso un’aviazione più sostenibile e pulita. Attualmente in Australia ci stiamo muovendo per l’integrazione di questa tecnologia su un aereo a nove posti e, tra pochi anni, puntiamo a ottenere una certificazione di volo”, ha commentato entusiasticamente Miguel Madinabeitia, co-fondatore di Dante Aeronautical.

(Ufficio Stampa Volotea)