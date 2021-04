Boeing: ulteriore production contract per i P-8A Poseidon

La U.S Navy ha assegnato a Boeing un production contract da 1,6 miliardi di dollari per i prossimi 11 aerei P-8A Poseidon. Nove aeromobili entreranno a far parte della flotta della Marina degli Stati Uniti e due andranno alla Royal Australian Air Force (RAAF), un cooperative partner nel programma congiunto P-8A dal 2009. Il contratto porta il numero totale di aerei P-8A della Marina statunitense sotto contratto a 128 e il totale RAAF a 14.

“Il P-8A continua a essere una risorsa inestimabile e questi aeromobili aggiuntivi aiuteranno a fornire alla flotta capacità di pattugliamento marittimo e ricognizione ampliate”, ha affermato il capitano Eric Gardner, program manager for the U.S. Navy’s Maritime Patrol and Reconnaissance Program Office.

Il P-8A è un long-range anti-submarine and anti-surface warfare aircraft utilizzato dalla Marina degli Stati Uniti. È vitale per la raccolta di informazioni, la ricognizione, la ricerca e il salvataggio. Distribuito in tutto il mondo, con 103 aeromobili in servizio e oltre 300.000 ore di volo, le performance e l’affidabilità del P-8 offrono fiducia ai clienti.

“Continuiamo a ricevere feedback dagli squadroni della Marina che ci dicono che il P-8A sta superando le aspettative”, ha affermato Stu Voboril, vice president and program manager for Boeing’s P-8A program. “Il nostro obiettivo è fornire i migliori aerei da pattugliamento marittimo del mondo. Ciò accade solo quando i team collaborano veramente, ascoltano e si concentrano sulle priorità dei clienti”.

Il P-8 è militarizzato con maritime weapons, una moderna open mission system architecture e commercial-like support. È il principale velivolo in grado di rilevare e tracciare i sottomarini. L’aereo viene modificato per includere bomb bay and pylons for weapons. Ha due postazioni su ciascuna ala e può trasportare 129 boe. L’aereo è inoltre dotato di sistema di rifornimento in volo.

Derivato militare dell’aereo Boeing 737 Next-Generation, il P-8 combina il sistema d’arma più avanzato al mondo con i vantaggi in termini di costi dell’aereo di linea più popolare. Il P-8 condivide l’86% di commonality con il 737NG commerciale, fornendo economie di scala nella supply chain, nella produzione e nel supporto.

Il P-8 ha due varianti: il P-8I, volato dalla Marina indiana, e il P-8A Poseidon, volato dalla US Navy, dalla Royal Australian Air Force e dalla Royal Air Force del Regno Unito. La RAAF ha acquisito l’aereo Boeing attraverso il Foreign Military Sales process.

(Ufficio Stampa Boeing)