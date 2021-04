British Airways investe in ZeroAvia per lo sviluppo di hydrogen-powered aircraft

British Airways ha investito in ZeroAvia, un innovatore leader nella decarbonizzazione dell’aviazione commerciale, nel tentativo di accelerare lo sviluppo di aeromobili da oltre 50 posti in grado di funzionare con zero emissions hydrogen-electric power.

British Airways e un gruppo di investitori tra cui Horizons Ventures, Breakthrough Energy Ventures, Ecosystem Integrity Fund, Summa Equity, Shell Ventures e SYSTEMIQ hanno investito un totale di $24,3 milioni, che consentirà a ZeroAvia di lanciare un nuovo programma di sviluppo per dimostrare ulteriormente la credibilità della sua tecnologia e accelerare lo sviluppo di un hydrogen-electric engine più grande, in grado di volare più lontano e con aeromobili più grandi già nel 2026.

ZeroAvia afferma che potrebbe raggiungere la commercializzazione della sua tecnologia già nel 2024, con voli fino a 500 miglia in aerei fino a 20 posti. Con questo nuovo investimento, ZeroAvia prevede di avere più di 50 aeromobili commerciali in servizio entro cinque anni e accelera la visione della società di alimentare un aereo single-aisle da 100 posti entro il 2030.

Questo nuovo investimento riflette l’importanza che British Airways attribuisce alla sostenibilità e sostiene l’impegno della compagnia aerea a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 attraverso una serie di iniziative a breve, medio e lungo termine. Oltre a esplorare e investire nella crescita di queste nuove tecnologie a più lungo termine, la compagnia aerea sta anche investendo nello sviluppo di carburanti sostenibili per l’aviazione, volando aeromobili più efficienti in termini di consumo di carburante ed esplorando l’uso della carbon capture technology.

Sean Doyle, CEO di British Airways, ha dichiarato: “La tecnologia innovativa a zero emissioni sta avanzando rapidamente e sosteniamo lo sviluppo dell’idrogeno come fonte di carburante alternativa, perché riteniamo che abbia il potenziale per consentirci di raggiungere true zero emissions sulle rotte a corto raggio entro il 2050. C’è un’enorme quantità di energia ed entusiasmo che si costruisce intorno alle possibilità di un futuro a zero emissioni per l’aviazione e sebbene non esista un’unica soluzione a questa sfida, riconosciamo la necessità di un’azione urgente per affrontare l’impatto che il volo ha attualmente sul nostro pianeta e stiamo facendo progressi nel nostro viaggio verso net zero”.

Val Miftakhov, CEO e fondatore di ZeroAvia, ha dichiarato: “Questo nuovo finanziamento, insieme alle altre nostre recenti pietre miliari, accelererà in modo significativo il nostro percorso verso soluzioni a emissioni zero per aeromobili regionali più grandi su scala commerciale. Con il settore aereo pronto a passare a emissioni zero, ci aspettiamo di vedere l’adozione su larga scala di questa tecnologia. Siamo estremamente grati a British Airways e agli altri nostri investitori, che ci stanno aiutando ad accelerare i nostri progressi”.

Nel settembre 2020 ZeroAvia ha realizzato il primo hydrogen-electric flight di un commercial-grade aircraft. Inoltre, la società ha appena completato una simulazione a terra del complete power profile per il suo primo cross-country flight. Il test a terra ha dimostrato un full battery shutdown in-flight utilizzando l’esclusiva fuel cell powertrain configuration, consentendo la rimozione completa del battery system nella configurazione successiva del gruppo propulsore.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: ZeroAvia – British Airways)