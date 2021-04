ACI e ITF ribadiscono l’appello ai governi affinché diano priorità alle vaccinazioni per i lavoratori aeroportuali

Gli organismi globali che rappresentano gli aeroporti e i lavoratori aeroportuali del mondo hanno rinnovato gli appelli ai governi affinché diano priorità alla vaccinazione dei lavoratori dell’aviazione, sulla scia delle nuove linee guida ICAO e del loro ultimo appello alla WHO. Airports Council International (ACI) World e la International Transport Workers’ Federation (ITF) riconoscono il sostegno dell’ICAO e della WHO su questa importante causa durante tutta la pandemia.

ACI e ITF hanno contribuito al CART (Aviation Recovery Task Force) dell’ICAO Council, ed entrambe le organizzazioni accolgono con favore il rilascio della sua updated guidance basata sulle raccomandazioni della World Health Organization (WHO) che include nuove considerazioni su test e vaccinazioni che saranno strumentali nella definizione uno standard globale per il recupero.

Nel dicembre 2020, sia ACI World che ITF avevano chiesto di dare la priorità ai lavoratori aeroportuali nelle campagne di vaccinazione al fine di sostenere una ripresa globale dalla pandemia.

In seguito alla pubblicazione delle più recenti linee guida dell’ICAO, Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “La ripresa dei viaggi aerei è possibile quando tutte le parti interessate danno la priorità alla sicurezza. La priorità per gli aeroporti è sempre stata quella di proteggere la salute e il benessere dei viaggiatori, del personale e del pubblico. Seguendo i gruppi prioritari (professionisti sanitari, ecc.), la vaccinazione per i lavoratori chiave è un passo successivo fondamentale per assicurarci di mantenerla. La vaccinazione, i regimi di test coordinati e la valutazione del rischio in corso saranno fondamentali per ripristinare la fiducia dei passeggeri durante il volo”.

“L’aviazione rimane un motore chiave, guidando la ripresa dalla pandemia attraverso il movimento di beni essenziali, inclusi, ovviamente, i vaccini, e attraverso i benefici economici e sociali che vengono forniti alle comunità servite dagli aeroporti”, ha continuato de Oliveira.

Stephen Cotton, ITF General Secretary, ha sostenuto la nuova ICAO guidance, affermando: “Sosteniamo la nuova guidance ICAO, in particolare la consulenza ai governi e all’industria sui protocolli di vaccinazione e di test per i lavoratori e i passeggeri dell’aviazione. Non c’è dubbio che questi standard saranno strumentali per la ripresa del settore e fondamentale per rafforzare la fiducia dei passeggeri per tornare nei nostri cieli. Come abbiamo visto a Singapore, chiediamo ai governi di dare la priorità alla vaccinazione e alla salute di tutti i lavoratori dell’aviazione, da airport security, cleaners, a cabin crew and pilots. I governi devono riconoscere questi lavoratori chiave e dare loro la priorità per la vaccinazione”.

(Ufficio Stampa ACI World)