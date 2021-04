Willie Walsh prende il timone di IATA

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che Willie Walsh ha ufficialmente assunto il ruolo di Director General dell’organizzazione. Succede ad Alexandre de Juniac.

“Sono appassionato del nostro settore e del lavoro critico che IATA svolge per conto dei suoi membri, più che mai durante la crisi COVID-19. IATA è stata in prima linea negli sforzi per riavviare la connettività globale, compreso lo sviluppo dello IATA Travel Pass. Meno visibili ma di pari importanza, le compagnie aeree continuano a fare affidamento sui sistemi di regolamento finanziario di IATA, Timatic e altri servizi vitali per supportare le loro operazioni quotidiane. Sono grato ad Alexandre per aver lasciato un’organizzazione forte e un team motivato. Insieme, il team IATA è assolutamente concentrato sul ripristino della libertà di movimento che le compagnie aeree offrono a miliardi di persone in tutto il mondo. Ciò significa la libertà di visitare amici e parenti, incontrare partner commerciali importanti, ottenere e mantenere contratti vitali ed esplorare il nostro meraviglioso pianeta”, ha affermato Walsh.

“In tempi normali, oltre quattro miliardi di viaggiatori dipendono ogni anno dall’aviazione e la distribuzione di vaccini ha messo sotto i riflettori il valore di un trasporto aereo efficiente. Le compagnie aeree si impegnano a fornire servizi sicuri, efficienti e sostenibili. Il mio obiettivo è garantire che IATA sia una voce forte a sostegno del successo del trasporto aereo globale. Lavoreremo con sostenitori e critici allo stesso modo, per mantenere i nostri impegni per un’industria aerea sostenibile dal punto di vista ambientale. È mio compito assicurarmi che i governi, che fanno affidamento sui vantaggi economici e sociali generati dal nostro settore, comprendano anche le politiche di cui abbiamo bisogno per fornire tali benefici”, ha proseguito Walsh.

Walsh è stato confermato come 8° IATA Director General dal 76th IATA Annual General Meeting il 24 novembre 2020. Si unisce a IATA dopo una carriera di 40 anni nel settore del trasporto aereo. Walsh si è ritirato da International Airlines Group (IAG) nel settembre 2020 dopo aver ricoperto il ruolo di CEO sin dal suo inizio nel 2011. In precedenza è stato CEO di British Airways (2005-2011) e CEO di Aer Lingus (2001-2005). Ha iniziato la sua carriera nell’aviazione in Aer Lingus nel 1979 come cadet pilot.

Walsh ha una profonda familiarità con IATA, avendo servito nello IATA Board of Governors per quasi 13 anni tra il 2005 e il 2018, incluso il ruolo di Chair (2016-2017). Lavorerà dall’ufficio esecutivo dell’Associazione a Ginevra, in Svizzera.

