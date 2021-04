ACI World: Incheon è il primo Level 4 Airport Customer Experience accredited airport al mondo

Airports Council International (ACI) World ha annunciato un nuovo livello nel suo Airport Customer Experience Accreditation programme e ha rivelato il primo aeroporto a raggiungerlo: Incheon airport, South Korea.

Da quando ACI ha lanciato il primo Airport Customer Experience Accreditation programme nel 2019, 45 aeroporti in tutto il mondo hanno aderito al programma per migliorare il customer experience management.

Incheon, uno dei pochi Level 3-accredited airports nel 2020, si è unito alla fase pilota del Level 4 accreditation per contribuire al suo sviluppo. L’accreditamento includeva la verifica del sito che parte dal Level 4 – condotta virtualmente a causa dei vincoli della pandemia – e ora sono riconosciuti come il primo level 4 accredited airport al mondo.

“Incheon ha già un solido record in customer experience management e siamo stati grati per la loro partecipazione al pilot of Level 4 dell’Airport Customer Experience Accreditation programme”, afferma l’ACI World Director General, Luis Felipe de Oliveira. “Mentre l’industria aeronautica continua a navigare nella pandemia COVID-19 e si prepara a supportare una ripresa sostenuta, soddisfare le mutevoli esigenze e aspettative dei clienti sarà sempre più importante e ci congratuliamo con Incheon per essere stato il primo aeroporto al mondo a raggiungere questo livello di accreditamento”.

Kyung Wook KIM, Incheon Airport President & CEO, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti come il primo Level 4 accredited airport al mondo, ed è un nostro onore partecipare e contribuire allo sviluppo del Level 4 – Airport Customer Experience Accreditation programme. Il programma fornisce una vera visione a 360° della gestione della customer experience in aeroporto. Incheon continuerà a migliorare la sua customer experience fornendo una nuova e piacevole esperienza ai clienti e adottando tecnologie avanzate in tutte le aree delle operazioni aeroportuali”.

Il programma di accreditamento, che offre una definizione e un quadro comuni per il customer experience management, aiuta gli aeroporti a valutare e migliorare il loro approccio alla gestione dell’esperienza del cliente e a identificare nuove pratiche che possono essere sviluppate a breve e lungo termine per progredire attraverso i livelli di accreditamento. L’accreditamento a ogni livello funge anche da potente strumento di marketing per gli aeroporti, per dimostrare il loro impegno a migliorare la customer experience.

Il programma è progettato con cinque livelli di accreditamento e la fase pilota del final level – Level 5 – è prevista nel 2022.

(Ufficio Stampa ACI World)