Lufthansa Technik: il secondo Airbus A350 della German Air Force riceve i suoi interni ad Amburgo

Il secondo di un totale di tre Airbus A350-900 dello Special Air Mission Wing del Ministero della Difesa tedesco è arrivato presso Lufthansa Technik ad Amburgo per il completamento della cabina. Dopo che il primo aeromobile 10 + 03 “Kurt Schumacher” è stato inizialmente equipaggiato con una cabina di transizione lo scorso anno per garantire una rapida entrata in servizio, 10 + 01 “Konrad Adenauer” riceverà ora la prima full government cabin per un aeromobile di questo tipo. Il lavoro di completamento richiederà quindi molto più tempo questa volta. La consegna alla Luftwaffe è prevista per l’autunno 2022.

Parallelamente all’aspetto esteriore rivisto, che è stato aggiornato con, tra le altre cose, scritte nel carattere “Bundes Sans” e wingtips in nero, rosso e oro su larga scala, il 10 + 01 differirà anche in modo significativo dal 10 + 03 negli interni. In contrasto con l’open cabin design di quest’ultimo, le varie aree funzionali per political-parliamentary flight operations saranno ora strutturalmente separate l’una dall’altra, come già avveniva con i due predecessori basati sull’Airbus A340. Il resto della cabina sarà a disposizione delle delegazioni che voleranno con loro, come di consueto. Sarà caratterizzato da posti a sedere con una generosa distanza tra i sedili, un numero appropriato di bagni e moderni galley equipment.

Ad ottobre arriverà ad Amburgo anche il terzo Airbus A350, 10 + 02, che riceverà anch’esso la cabina governativa completa. Quando sia 10 + 01 che 10 + 02 saranno stati riconsegnati alle forze armate tedesche, 10 + 03, che è attualmente già in servizio, tornerà in Lufthansa Technik per essere convertito dalla cabina di transizione alla cabina governativa completa.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Jan Brandes / Lufthansa Technik AG)