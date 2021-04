News Brevi – 03.04.2021

UIA RIASSUME I RISULTATI PRELIMINARI RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2021 – Ukraine International Airlines continua a ripristinare gradualmente il suo network, nonostante i problemi legati alla pandemia Covid-19, che influenzano l’operatività della compagnia e dell’intera industria aeronautica nel suo complesso. “Nonostante le numerose restrizioni di viaggio sia per i cittadini ucraini che per i passeggeri di paesi stranieri, all’inizio del 2021, Ukraine International Airlines ha svolto un lavoro encomiabile ed è pronta a condividere i risultati relativi al 1° trimestre del 2021 (rispetto al 1° trimestre del 2020 pre-crisi)”, afferma la compagnia. Il numero di voli di linea effettuati è pari a 1.424, ovvero l’82% in meno rispetto allo stesso periodo nel 2020. Numero di voli charter: 1.116, rispetto ai 419 voli del 2020. Il numero totale di passeggeri trasportati è pari a 322.732, 67% in meno rispetto allo stesso periodo del 2020, in particolare: passeggeri su voli regolari 121.047 (900.516 nel 2020), passeggeri su voli charter 201.685 (75.520 nel 2020). La percentuale di passeggeri in transito è del 34% (includendo tutti i voli di linea), rispetto al 46% del 2020. Il volume del trasporto merci e posta (sia sui voli regolari che charter) è di 743.000 kg, il 76% in meno rispetto allo stesso periodo del 2020. Dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, sono state valutate ed elaborate circa 30.000 richieste e sono stati rimborsati 6.711.576 USD. In totale, durante i 12 mesi della sua attività durante la pandemia da aprile 2020 a marzo 2021, UIA ha rimborsato ai passeggeri oltre 33 milioni di dollari. UIA sta ora monitorando da vicino la situazione epidemiologica, le linee guida governative e i regolamenti di tutti i paesi in cui opera e cercherà di riprendere le normali operazioni, non appena le condizioni lo consentiranno.

EMIRATES: PAOLO MALDINI VISITA L’EMIRATES GROUP HEADQUARTERS A DUBAI – Paolo Maldini ha fatto visita all’Emirates Group Headquarters durante il suo soggiorno a Dubai. Il calciatore del Milan, considerato uno dei più grandi difensori di sempre, ha incontrato Sir Tim Clark, President Emirates Airline. L’incontro ha sottolineato il rapporto di quasi 15 anni tra Emirates e il Milan. Maldini, che ora ricopre il ruolo di Direttore Tecnico dell’AC Milan FC, era accompagnato da Maikel Oettle, Sponsorship Director e Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer della squadra di calcio. L’anno scorso Emirates ha esteso il proprio supporto al Milan fino alla fine della stagione 2022/23. Come parte dell’estensione della partnership della compagnia aerea con il club, il logo “Fly Better” di Emirates continua ad apparire in primo piano sulla parte anteriore delle maglie del club in tutte le partite della stagione. Oltre ad essere sponsor sulle magliette, Emirates ha anche un brand altamente visibile in tutto lo stadio di San Siro, oltre a biglietti, ospitalità e altri diritti di marketing. La partnership rafforza anche l’impegno di Emirates nei confronti dell’Italia, che la compagnia aerea serve con orgoglio da quasi 30 anni. Emirates attualmente opera voli giornalieri per Milano e quattro voli settimanali per Roma, e sta aumentando in modo sicuro e graduale le sue operazioni in linea con la domanda di passeggeri e merci. Emirates ha firmato per la prima volta un accordo di sponsorizzazione con l’AC Milan nel settembre 2007. L’anno successivo, il rapporto è stato elevato a Top Institutional Sponsor. Il prestigioso shirt sponsor deal è diventato visibile per la prima volta nella stagione 2010/2011. L’AC Milan è parte integrante del portafoglio di sponsorizzazioni di Emirates che si estende a molteplici eventi sportivi e culturali.

EMIRATES AIRLINE FOUNDATION SOSTIENE IL SAFE CENTER FOR AUTISM – Con l’avvicinarsi del World Autism Awareness Day, la Emirates Airline Foundation ha puntato i riflettori sugli ostacoli che i bambini con autismo hanno affrontato nell’ultimo anno e sul ruolo importante che le istituzioni educative svolgono nel garantire che questi bambini realizzino il loro potenziale. La Emirates Airline Foundation sostiene il Safe Center for Autism dal 2012 e più recentemente ha contribuito a finanziare le sue nuove strutture all’avanguardia per accogliere e sostenere più di 100 bambini. Il Safe Center si è trasferito nella sua nuova struttura a gennaio 2019, dopo che la costruzione del nuovo edificio è stata completata. Istituito nel 2010, il Safe Center for Autism è un centro di educazione senza scopo di lucro negli Emirati Arabi Uniti che si rivolge a studenti che lottano con difficoltà comportamentali o di sviluppo, autismo, ritardi nel linguaggio e deficit sensoriali. Per ulteriori informazioni, visitare: www.emiratesairlinefoundation.org.