Air Canada e Transat accettano di terminare l’Arrangement Agreement

Air Canada e Transat A.T. Inc. (“Transat”) hanno annunciato di aver concordato reciprocamente di terminare l’accordo di intesa per la proposta di acquisizione di Transat da parte di Air Canada.

Air Canada e Transat avevano inizialmente concordato l’acquisizione nel giugno 2019, i cui termini sono stati successivamente modificati nell’agosto 2019 e poi rivisti nell’ottobre 2020 a seguito del grave impatto economico della pandemia COVID-19.

“Come precedentemente reso noto, l’acquisizione era subordinata all’approvazione di diverse autorità di regolamentazione, inclusa la European Commission (EC). Per soddisfare tale condizione fondamentale, Air Canada ha offerto e migliorato un pacchetto significativo di rimedi, che andava oltre gli sforzi commercialmente ragionevoli richiesti ad Air Canada ai sensi dell’Arrangement Agreement e a quanto era stato tradizionalmente accettato dalla EC in precedenti casi di fusione di compagnie aeree. A seguito di recenti discussioni con la EC, è diventato evidente, tuttavia, che la EC non approverà l’acquisizione sulla base del pacchetto di misure correttive attualmente offerto.

Dopo un’attenta valutazione, Air Canada ha concluso che la fornitura di rimedi aggiuntivi e onerosi, che potrebbero ancora non garantire l’approvazione della EC, comprometterebbe in modo significativo la capacità di Air Canada di competere a livello internazionale, con un impatto negativo sui clienti, su altre parti interessate e sulle prospettive future mentre si riprende e si ricostruisce dal impatto della pandemia COVID-19. Soprattutto in questo ambiente difficile, è essenziale che Air Canada si concentri sulla creazione delle condizioni ottimali per il suo pieno recupero preservando e facendo leva su tutti i suoi punti di forza e risorse chiave, inclusa la sua forte cultura dei dipendenti.

Sia Air Canada che Transat hanno concordato di rescindere l’Arrangement Agreement con Air Canada pagando a Transat una termination fee di $12,5 milioni, con Transat che non è più tenuta a pagare ad Air Canada alcuna commissione nel caso in cui Transat fosse coinvolta in un’altra acquisizione o transazione simile nel futuro”, afferma Air Canada.

(Ufficio Stampa Air Canada)