Embraer: il “Modular Airplane” Concept riceve l’International Design Award

FLEXCRAFT, modular and remotely piloted aircraft concept, che consente una rapida riconfigurazione della cabina per più missioni, ha vinto agli International Design Awards (IDA) nella Transport Design category.

Con la capacità di atterrare e decollare su piste brevi e utilizzare fonti di energia alternative, il concetto cerca di promuovere idee per trasformare il futuro della mobilità aerea, combinando le prospettive umane, tecnologiche, sociali ed economiche in modo sostenibile. IDA ha evidenziato la passenger experience attraverso la flessibilità del design della fusoliera e le nuove tecnologie.

Tra le possibilità studiate per l’utilizzo ci sono il trasporto di passeggeri e merci, supporto per attività di protezione civile, sorveglianza, evacuazione aeromedica e agricoltura, tra gli altri.

Il progetto futuristico è il risultato di un consorzio portoghese guidato da Sociedade de Engenharia e Transformação, SA (SET.SA) che ha riunito Embraer Portugal, Instituto Superior Técnico (IST), Almadesign, Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica ed Engenharia Industrial (INEGI), più il supporto di Embraer SA (Brasile). L’iniziativa è stata finanziata dal Portugal 2020 program, nell’ambito dell’Operational Program Competitiveness and Internationalization attraverso l’European Regional Development Fund.

“Questo premio è un riconoscimento a Embraer e a tutti gli sforzi dei partner, all’innovazione e alla ricerca scientifica per questo conceptual project, che indica opportunità e percorsi per la trasformazione della futura mobilità aerea”, ha affermato Maurílio Albanese Novaes Júnior, Head of Research & Technology Development at Embraer. “Siamo inoltre grati per l’iniziativa del governo del Portogallo, che, nell’ambito dell’Incentive System for Research and Technological Development (SI I&DT) del Portugal 2020 Program, promuove la ricerca scientifica e confida in Embraer come catalizzatore della local chain e dello sviluppo dell’industria aeronautica portoghese”.

La ricerca scientifica mirava ad elevare in modo integrato le tecnologie critiche di questo concetto, quali configurazione, flexibility solutions, processi di produzione e materiali.

Attraverso il progetto FLEXCRAFT, è stato possibile valutare lo sviluppo di nuovi processi di produzione, tecnologie eco-efficienti e l’integrazione di nuovi materiali, tra gli altri fronti di ricerca.

