Bombardier conferma VistaJet come cliente per l’ordine precedentemente divulgato per 10 Challenger 350

Bombardier conferma che VistaJet è il cliente di un ordine fermo precedentemente divulgato per 10 business jet Challenger 350. Bombardier ha annunciato la vendita il 23 dicembre (leggi anche qui). È stato uno dei più grandi ordini di jet del 2020.

VistaJet, un cliente di lunga data di Bombardier, ha anche preso in consegna i suoi primi due business jet Global 7500. L’ammiraglia Global 7500 eleva la customer experience con una vera four-zone cabin progettata per essere una casa e un ufficio nei cieli. Bombardier ha recentemente celebrato il traguardo della 50° consegna di questo aereo, che ha il range più elevato tra i business jet.

“VistaJet, leading global business aviation company, ha dichiarato in un comunicato stampa diffuso oggi che il suo ordine fermo per 10 Challenger 350 è in risposta a “una domanda crescente e urgente” nel super midsize segment. Il best-selling Bombardier Challenger 350 rappresenta un pacchetto completo di performance e cabin experience. È il business jet ideale per rispondere a un crescente interesse per la private aviation in mezzo a una pandemia mondiale”, afferma Bombardier.

Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi della nostra partnership di lunga data con VistaJet e siamo entusiasti che abbiano scelto nuovamente gli aerei Bombardier per supportare i loro piani di espansione della flotta. Con performance e comfort impareggiabili, il Global 7500 e il Challenger 350 sono perfetti per supportare la rapida crescita di VistaJet, poiché sempre più persone si rivolgono alla business aviation e alla maggiore sicurezza e affidabilità che fornisce”.

Thomas Flohr, fondatore e presidente di VistaJet, ha dichiarato: “È un momento incredibilmente emozionante in quanto VistaJet trasforma l’architettura del modo in cui le aziende e gli individui volano. Continuiamo a vedere una rapida accelerazione, guidata dalla corporate and executive demand per la nostra offerta riguardo la business mobility. I global private aviation networks saranno ancora più vitali per sostenere le imprese e l’economia. L’espansione della nostra flotta mondiale garantirà ai nostri clienti piena fiducia in un’esperienza di volo coerente in qualsiasi parte del mondo, offrendo il miglior valore del settore attraverso le nostre esclusive asset-light flight solutions. Rimaniamo impegnati a fornire supporto fondamentale alle aziende in questo nuovo mondo: abbiamo mantenuto stabile il nostro business durante il 2020 e stiamo già assistendo a una domanda molto aumentata per le asset-free solutions di VistaJet nel 2021 e oltre”.

