Etihad Airways: atterra in Israele il primo scheduled flight da Abu Dhabi

Etihad Airways ha lanciato oggi il suo regolare servizio di volo tra Abu Dhabi e Tel Aviv. Inoltre, lunedì Israele è stato aggiunto alla “green list” di Abu Dhabi, offrendo viaggi senza quarantena per i visitatori che arrivano ad Abu Dhabi.

Il lancio delle operazioni programmate rappresenta il prossimo passo storico nello sviluppo dei legami diplomatici, commerciali e turistici tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, che sono stati firmati come parte degli accordi di Abraham nel settembre 2020.

Il volo Etihad Airways EY598, il primo volo di linea dall’Abu Dhabi International Airport al Ben Gurion International Airport, è decollato questa mattina alle 10:05 (ora degli Emirati Arabi Uniti). A bordo del volo c’era una delegazione diplomatica ed economica in rappresentanza degli Emirati Arabi Uniti. La delegazione comprendeva H.E. Mohamed Al-Khaja, UAE’s first Ambassador to Israel, Eitan Nae’eh, Israel’s Head of Mission to the UAE, Tony Douglas, Etihad’s Group CEO.

Il volo è atterrato a Ben Gurion Airport alle 12:30 (ora di Israele) ed è stato accolto con il tradizionale water cannon. È seguito un ricevimento di benvenuto, con i discorsi dell’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Israele, del CEO di Etihad Group e di Shmuel Zakay, CEO, Ben Gurion International Airport.

Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Oggi è un momento estremamente significativo nella storia di Etihad, poiché operiamo il nostro primo volo commerciale di linea verso Tel Aviv. L’anno scorso abbiamo visto gli Emirati Arabi Uniti e Israele fare la storia quando hanno firmato gli accordi di Abraham e siamo estremamente entusiasti delle opportunità che questo offre a Etihad e alla nostra casa, Abu Dhabi.

Oggi, durante il nostro volo inaugurale, siamo stati lieti di accogliere i rappresentanti di alcuni dei migliori operatori del turismo e dell’ospitalità degli Emirati Arabi Uniti. Questi leader aziendali non solo metteranno in mostra Abu Dhabi come destinazione turistica leader a livello mondiale, ma rafforzeranno anche la risposta robusta e unita dell’emirato verso il benessere”.

La rotta sarà operata da uno degli aerei di punta di Etihad, il Boeing 787-9 Dreamliner. Con 290 posti, 28 Business studios e 262 Economy smart seats, il Dreamliner è dotato del rinomato e-box entertainment system e dell’inflight wi-fly connectivity network di Etihad.

Etihad offrirà inizialmente due voli settimanali tra Abu Dhabi e Tel Aviv. Il volo di ritorno, EY599, collegherà i passeggeri da Tel Aviv ad Abu Dhabi, che non saranno più tenuti a mettersi in quarantena all’arrivo, ora che Israele è stato aggiunto alla “Green List” di Abu Dhabi. Oltre al collegamento con gli Emirati Arabi Uniti, i passeggeri che viaggiano da Tel Aviv possono usufruire di voli in coincidenza verso 35 destinazioni in tutto il mondo, comprese le principali città dell’Asia, del subcontinente indiano e dell’Australia.

È prevista una significativa domanda di viaggi tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti e oltre, sia per viaggi d’affari che di piacere. Ciò è rafforzato dal fatto che Israele e gli Emirati Arabi Uniti vantano due dei più alti tassi di vaccinazione al mondo, offrendo il potenziale per un vaccine corridor, per facilitare ulteriormente i viaggi tra le due destinazioni.

Etihad e la compagnia di bandiera israeliana, EL AL, stanno continuando i preparativi per una cooperazione ad ampio raggio sulla rotta e oltre. I partner hanno firmato un memorandum d’intesa nel novembre 2020 che copre il code-share sulle reciproche operazioni, un accordo per i frequent flyer e la cooperazione in cargo, training and maintenance services.

Etihad si è affermata come una delle compagnie aeree leader in risposta alla pandemia. Nel febbraio 2021 Etihad è stata la prima compagnia aerea al mondo ad annunciare operazioni con il 100% dell’equipaggio a bordo vaccinato.

La compagnia aerea ha introdotto Etihad Wellness, un programma leader del settore per garantire il benessere in ogni fase del viaggio del cliente e fornire maggiore tranquillità durante il viaggio. Etihad Wellness è sostenuto da Wellness Ambassador appositamente formati che sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per fornire informazioni essenziali sulla salute e assistenza prima del volo attraverso una funzione di chat dal vivo su etihad.com, in aeroporto e a bordo.

Per rafforzare l’efficacia di Etihad Wellness, la compagnia aerea fornisce una global Covid insurance con ogni biglietto, così i passeggeri sono coperti quando sono lontani da casa.

Come ulteriore impegno per la sicurezza, Etihad è stata la prima compagnia aerea al mondo a richiedere al 100% dei passeggeri di mostrare un risultato negativo del test PCR prima della partenza e di ripetere il test all’arrivo ad Abu Dhabi.

