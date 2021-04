Gulfstream consegna uno special missions aircraft alla Israeli Air Force

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato di aver consegnato uno special missions Gulfstream G550 alla Israeli Air Force, per supportare e migliorare le loro mission-critical surveillance operations.

“Israele è un Gulfstream special-missions customer da molti anni e siamo grati per la loro continua fiducia in noi”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Con performance capabilities senza precedenti, il nostro modified aircraft può operare le impegnative missioni che i governi e le forze armate conducono in tutto il mondo. Combinato con l’eccezionale affidabilità che le nostre piattaforme forniscono e l’esperienza dei nostri team dedicati, il Gulfstream’s special-missions service non è secondo a nessuno”.

Gli ingegneri di Gulfstream hanno progettato le modifiche dell’esterno del velivolo e al flight deck e il suo production team ha realizzato la surveillance platform nella dedicated special-missions modification facilities in Savannah.

Gulfstream produce special-missions aircraft da oltre 50 anni, con oltre 200 velivoli consegnati a governi e forze armate in più di 40 paesi.

Le capacità includono airborne security operations, advanced medevac, airborne research and priority transport missions. Il Gulfstream Customer Support offre anche supporto logistico personalizzato per special-missions customers in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Gulfstream – Photo Credits: Gulfstream)