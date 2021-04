Air France-KLM annuncia il piano per la ricapitalizzazione

Air France-KLM annuncia misure relative ad Air France, che sono state approvate dalla Commissione Europea, per ricapitalizzare Air France e la sua holding.

Le misure prevedono un aumento di capitale per un importo fino a 1 miliardo di euro, con un periodo di sottoscrizione prioritaria per gli azionisti, soggetto alle condizioni di mercato e alla previa approvazione sul prospetto da parte dell’Autorité des marchés financiers (AMF). Contemporaneamente prevedono la conversione del prestito diretto dello Stato francese da 3 miliardi di euro prelevato in uno strumento di obbligazioni ibride perpetue.

Il 5 aprile, l’Air France-KLM Group Board of Directors ha approvato il piano.

Il Gruppo intende lanciare un aumento di capitale subordinato alle condizioni di mercato e all’approvazione del prospetto da parte dell’AMF. Tale aumento di capitale sarà lanciato senza diritti preferenziali di sottoscrizione ma con un periodo di priorità per gli azionisti, nei limiti della diciannovesima delibera approvata dall’Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020. L’offerta sarà composta da un collocamento privato a investitori istituzionali, un’offerta pubblica e un periodo di priorità che consentirà a tutti gli azionisti di supportare questa operazione. Lo Stato francese si impegna a partecipare all’aumento di capitale mantenendo la propria quota strettamente al di sotto del 30% del capitale sociale e dei diritti di voto.

China Eastern Airlines intende partecipare mantenendo la propria quota strettamente al di sotto del 10% del capitale sociale, nell’ambito di un ulteriore rafforzamento della cooperazione strategica con il Gruppo. Lo Stato olandese, che detiene il 14,0% del capitale sociale, ha comunicato al Gruppo che non sottoscriverà questo aumento di capitale. Delta Airlines, che detiene l’8,8% del capitale sociale, ha comunicato al Gruppo che non sottoscriverà tale aumento di capitale a causa dell’attuale quadro del CARES Act in essere negli Stati Uniti.

Questa operazione migliorerà il patrimonio del Gruppo fino a 1 miliardo di euro in base ai principi contabili IFRS e GAAP francesi e porterà la stessa quantità di nuovo denaro al Gruppo a vantaggio di Air France.

Contemporaneamente, il prestito diretto di 3 miliardi di euro fornito dallo Stato francese ad Air France tramite Air France-KLM alla fine di maggio 2020 sarà convertito in Titoli Super-Subordinati dello stesso importo nominale ad Air France tramite Air France-KLM, consentendo al Gruppo di ripristinare parte del proprio patrimonio secondo i principi contabili IFRS.

Lo Stato olandese ha approvato questa serie di azioni e ha indicato che stava proseguendo le discussioni con la Commissione europea su potenziali misure di rafforzamento del capitale per KLM.

Insieme all’atteso recupero dell’EBITDA, questo primo passo di misure di rafforzamento patrimoniale aiuterà progressivamente il Gruppo a ridurre il rapporto Net Debt / EBITDA al di sotto di 3,0 entro il 2023.

Air France-KLM sarà soggetta agli impegni assunti dal governo francese per conformarsi al “Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current Covid-19 outbreak (TF)” della Commissione Europea. Questi impegni includono il rilascio da parte di Air France di un massimo di 18 slot all’aeroporto di Parigi-Orly a un vettore concorrente al fine di creare o sviluppare un base presso tale aeroporto, a condizione che il vettore concorrente che ottiene gli slot di Air France basi i suoi aeromobili ed equipaggi all’aeroporto di Parigi-Orly, in conformità con le leggi sul lavoro nazionali e comunitarie. Altri impegni generali sono stati assunti nell’ambito del TF, comprese restrizioni alle acquisizioni, riacquisto di azioni proprie, distribuzioni di dividendi e remunerazione del management.

“L’annuncio di oggi dimostra sia il forte impegno dello Stato francese che il rinnovato sostegno dello Stato olandese per aiutare il Gruppo a superare questa pandemia e questa crisi”, ha affermato Anne-Marie Couderc, Chair of Air France-KLM Board of Directors. “L’impegno del nostro partner di lunga data China Eastern Airlines a partecipare all’imminente aumento di capitale evidenzia anche una ferma fiducia nei punti di forza e nelle prospettive di Air France-KLM Group”.

“Queste prime misure di ricapitalizzazione sono un’importante pietra miliare per il nostro Gruppo in questo periodo eccezionalmente difficile”, ha affermato Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM Group. “Forniranno ad Air France-KLM maggiore stabilità per andare avanti quando inizierà la ripresa, mentre la vaccinazione su larga scala progredisce in tutto il mondo e le frontiere riaprono. Garantire che Air France-KLM mantenga una traiettoria finanziaria sostenibile è fondamentale per realizzare il nostro piano strategico, continuando l’esecuzione dei nostri piani di trasformazione presso il Gruppo e le nostre compagnie aeree. Vorrei ringraziare i nostri dipendenti per il loro impegno e la loro responsabilità durante questa crisi. Continueremo a lavorare insieme per promuovere nuove efficienze mentre cerchiamo di ridurre i costi unitari ed emergere più forti quando il settore si riprenderà, con l’ambizione di raggiungere la leadership europea”.

Ulteriori misure per rafforzare ulteriormente il bilancio sono attualmente allo studio con diversi passaggi da intraprendere prima dell’Annual General Meeting 2022, poiché il patrimonio netto del Gruppo rimarrà negativo dopo questo primo passo.

Come previsto, Air France – KLM Group ha continuato a essere influenzato negativamente dalla crisi COVID durante il primo trimestre del 2021, in particolare dall’impennata di una terza ondata di pandemia in diversi paesi europei e dal proseguimento delle restrizioni ai viaggi aerei adottate da un numero significativo di paesi.

Sulla base dei risultati contabili di gennaio e febbraio e del forecast effettuato alla fine di ogni mese, il Gruppo prevede che il risultato operativo per il primo trimestre del 2021 sarà di circa -1,3 miliardi di euro e l’EBITDA di circa -750 milioni di euro, al di sotto dell’EBITDA del quarto trimestre 2020 come indicato nella presentazione dei risultati dell’intero anno 2020.

Per i prossimi mesi, e in particolare all’inizio dell’estate, il Gruppo prevede ancora una significativa ripresa della domanda, ipotizzando che gli effetti positivi delle campagne di vaccinazione accelerata in diversi paesi potrebbero innescare restrizioni meno stringenti sui viaggi dei passeggeri in tali paesi.

KLM, riguardo il rafforzamento del capitale di Air France-KLM e Air France, ha dichiarato: “Questo è un passo molto importante per Air France-KLM Group e Air France. Dopo il supporto nel 2020 dallo Stato francese ad Air France e dallo Stato olandese a KLM, questo rafforza ulteriormente la base finanziaria del Gruppo. Ciò è necessario dato l’enorme impatto negativo del COVID-19 sull’aviazione.

Per i Paesi Bassi, il collegamento con il resto del mondo via Schiphol è di importanza strategica. Ecco perché, nel 2020, lo Stato olandese ha sostenuto KLM con un prestito di 1,0 miliardi di euro e 2,4 miliardi di euro di garanzie sulle linee di credito, legate a condizioni importanti. KLM è grata al governo olandese per il suo sostegno.

Col tempo, anche KLM avrà bisogno di capitali. A tal fine lo Stato olandese è in trattative con Bruxelles, Air France-KLM, KLM e altre parti interessate. Finché queste discussioni sono in corso, KLM non commenterà lo stato di avanzamento di questi colloqui”.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – KLM)