Singapore accetta IATA Travel Pass

L’International Air Transport Association (IATA) ha accolto con favore l’accettazione da parte di Singapore dei pre-departure COVID-19 PCR test results su IATA Travel Pass.

Dal 1° maggio 2021, i passeggeri che viaggiano a Singapore potranno utilizzare IATA Travel Pass per condividere i risultati del test PCR COVID-19 prima della partenza al momento del check-in con la propria compagnia aerea, nonché all’arrivo agli immigration checkpoints a Changi Airport. Ciò fa parte di una collaborazione in corso tra la Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) e IATA per facilitare i viaggi senza interruzioni ed efficienti attraverso i certificati digitali dei test COVID-19.

“Avere la fiducia di un leader dell’aviazione come Singapore che accetta IATA Travel Pass è estremamente significativo. I test in corso ci hanno messo sulla buona strada affinché IATA Travel Pass diventi uno strumento fondamentale per il riavvio del settore, fornendo credenziali sanitarie di viaggio verificate ai governi. I viaggiatori possono avere la completa fiducia che i loro dati personali sono al sicuro e sotto il loro controllo. Il successo dei nostri sforzi congiunti renderà la partnership di IATA con il governo di Singapore un modello da seguire per gli altri”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Abbiamo costruito sulla nostra partnership di lunga data e profonda con IATA per sviluppare soluzioni per facilitare i viaggi. Questa ultima collaborazione con IATA dimostra il nostro impegno condiviso per promuovere l’adozione di certificati sanitari digitali e ripristinare i viaggi aerei internazionali. Mentre cerchiamo di ricostruire in sicurezza il Changi air hub, continueremo a esplorare altre soluzioni in grado di fornire mezzi altrettanto sicuri e verificabili per condividere certificati sanitari per viaggi internazionali sicuri”, ha affermato Kevin Shum, CAAS Director-General.

I digital health certificates saranno una caratteristica chiave nel futuro dei viaggi aerei. Stabilire soluzioni affidabili e sicure per verificare le credenziali sanitarie dei viaggiatori sarà fondamentale per facilitare i viaggi aerei senza intoppi e salvaguardare la salute pubblica. IATA Travel Pass è una personal secure digital wallet solution che può essere utilizzata dai passeggeri per ottenere e archiviare i risultati dei loro test COVID-19 da laboratori accreditati.

Dopo il successo dei test di Singapore Airlines, le autorità sanitarie e di controllo delle frontiere di Singapore accetteranno IATA Travel Pass IATA come forma valida di presentazione dei COVID-19 pre-departure test results per l’ingresso a Singapore. Le informazioni presentate su IATA Travel Pass saranno in un formato che soddisfa i COVID-19 pre-departure test requirements prevalenti per l’ingresso a Singapore.

Più di 20 compagnie aeree hanno annunciato la sperimentazione di IATA Travel Pass.

I viaggiatori di Singapore che intendono utilizzare IATA Travel Pass devono verificare con la compagnia aerea con cui viaggiano l’idoneità a utilizzare IATA Travel Pass.

(Ufficio Stampa IATA)