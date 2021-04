SITA a Cipro digitalizza le comunicazioni vocali per il controllo del traffico aereo

A Cipro SITA, il fornitore di tecnologia per il trasporto aereo, digitalizza le comunicazioni vocali per il controllo del traffico aereo (ATC), in adeguamento al nuovo standard definito dall’Unione Europea che richiede di rendere digitali i messaggi per le autorizzazioni di routine dello spazio aereo. A tutti gli Stati membri dell’Unione è richiesto di fornire nel proprio spazio aereo superiore le Controller Pilot Data Link Communications (CPDLC); Cipro sarà il primo Paese dell’Europa sud-orientale a implementarle usando a partire da ottobre 2021 la tecnologia ATN/VDLm2, una rete completa multifrequenza che distribuisce i carichi in maniera omogenea. Questo consentirà, secondo Eurocontrol, di ridurre del 29% il carico di lavoro dei controllori e aumentare dell’11% la capacità dello spazio aereo.

Le CPDLC sono un mezzo di comunicazione tra i controllori del traffico aereo – che possono emettere autorizzazioni, assegnare frequenze radio, chiedere informazioni – e i piloti per scambiare messaggi di routine in formato digitale. Attraverso il display della cabina di pilotaggio, i piloti possono rispondere ai messaggi o chiedere informazioni. Come sistema di collegamento dati bidirezionale le CPDLC migliorano la sicurezza: i messaggi sono inequivocabili e inviati solo all’aeromobile destinato, evitando i malintesi a voce. Riducendo il volume delle comunicazioni vocali, le CPDLC consentono di utilizzarle per i messaggi urgenti, e permettono ai controllori di gestire contemporaneamente più richieste da parte di piloti.

Il Dipartimento dell’Aviazione Civile (DCA) e l’Autorità per le Telecomunicazioni (CYTA) di Cipro utilizzano i servizi ATC Datalink di SITA per garantire il funzionamento efficiente e sicuro delle CPDLC nello spazio aereo del Paese, che copre una superficie terrestre e marina di 175.000 km2 e che prima della pandemia Covid-19 registrava 412.000 movimenti di aerei all’anno.

Haris Antoniades, capo dell’Area Control Center Nicosia del DCA, ha dichiarato: “SITA fornisce una copertura Very High Frequency (VHF) completa del nostro spazio aereo, compresa l’area marittima, e garantisce che lo scambio di dati terra/aria soddisfi i rigorosi requisiti di prestazione delle operazioni ATC moderne. La nuova configurazione permette il routing dinamico dei messaggi ATC tra il centro di controllo a terra e i velivoli che volano nel nostro spazio aereo o nelle sue vicinanze. In termini di conformità CPDLC, stiamo colmando un’importante lacuna nello spazio aereo europeo”.

Sébastien Fabre, SITA FOR AIRCRAFT, ha spiegato: “Con la soluzione ATN/VDLm2 di SITA, il Dipartimento dell’Aviazione Civile di Cipro sta utilizzando la migliore opzione per un servizio CPDLC senza intoppi e per conformarsi alla norma di attuazione europea in materia di servizi di Data Link (comunicazioni controllore-pilota). La tecnologia VHF/VDL è ancora, e rimarrà per il prossimo futuro, la più adatta per fornire servizi ATC Datalink ad alta disponibilità, a prestazioni elevate e convenienti”.

SITA gestisce 2.000 stazioni radio VHF e VHF Data Link (VDL) a livello globale; più di 90 fornitori di servizi di navigazione aerea utilizzano la sua rete o i suoi sistemi globali. Come leader dell’industria nello stabilire ed evolvere i servizi di comunicazione aerea, SITA utilizza le ultime tecnologie, protocolli e standard.

(Ufficio Stampa SITA)