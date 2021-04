IATA: la domanda per l’air cargo è aumentata del 9% a febbraio rispetto ai livelli pre-COVID

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati di febbraio 2021 per i global air cargo markets, che mostrano che la air cargo demand ha continuato a sovraperformare i livelli pre-COVID, con una domanda in aumento del 9% rispetto a febbraio 2019. Anche la domanda di febbraio ha mostrato una forte crescita month-on-month sui livelli di gennaio 2021. I volumi sono ora tornati ai livelli del 2018 visti prima dell’US-China trade war.

Perché i confronti tra i risultati mensili del 2021 e del 2020 sono distorti dall’impatto straordinario di COVID-19, se non diversamente specificato, tutti i confronti si riferiscono a febbraio 2019, che ha seguito un modello di domanda normale.

La domanda globale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata del 9% rispetto a febbraio 2019 e dell’1,5% rispetto a gennaio 2021. Tutte le regioni ad eccezione dell’America Latina hanno registrato un miglioramento della air cargo demand rispetto ai livelli pre-COVID e il Nord America e l’Africa hanno avuto i risultati migliori.

Il recupero della capacità globale, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), si è arrestato a causa dei nuovi tagli di capacità sul lato passeggeri, poiché i governi hanno inasprito le restrizioni di viaggio a causa del recente aumento dei casi COVID-19. La capacità è diminuita del 14,9% rispetto a febbraio 2019.

“La air cargo demand non si sta solo riprendendo dalla crisi del COVID-19, ma sta crescendo. Con la domanda al 9% al di sopra dei livelli pre-crisi (febbraio 2019), una delle principali sfide per l’air cargo è trovare una capacità sufficiente. Ciò rende i cargo yields un punto luminoso in una situazione industriale altrimenti desolante. Sottolinea inoltre la necessità di chiarezza sui piani dei governi per un riavvio sicuro del settore. Capire come la domanda passeggeri potrebbe riprendersi indicherà quanta belly capacity sarà disponibile per l’air cargo. Essere in grado di pianificarlo in modo efficiente nelle air cargo operations sarà un elemento chiave per la ripresa complessiva”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno visto la domanda per international air cargo aumentare del 10,5% a febbraio 2021 rispetto allo stesso mese del 2019. Essendo il principale hub manifatturiero globale, la regione ha beneficiato della ripresa dell’attività economica. La domanda nella maggior parte delle principali rotte commerciali internazionali della regione è tornata ai livelli precedenti al COVID-19. La capacità internazionale è rimasta limitata nella regione, in calo del 23,6% rispetto a febbraio 2019. Le compagnie aeree della regione hanno riportato il più alto international load factor, al 77,4%.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del 17,4% della domanda internazionale a febbraio rispetto a febbraio 2019. L’attività economica negli Stati Uniti continua a riprendersi, sostenuta dalla crescente domanda di e-commerce. La domanda è cresciuta del 39% sulla rotta Asia – Nord America rispetto a febbraio 2019. La capacità internazionale è cresciuta del 4,4% a febbraio rispetto al 2019.

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda del 4,7% a febbraio rispetto allo stesso mese del 2019. La cargo demand non è stata in gran parte influenzata dai nuovi blocchi in Europa e le condizioni operative rimangono favorevoli per l’air cargo. La capacità internazionale è diminuita del 12,5% a febbraio.

I vettori del Medio Oriente hanno registrato un aumento dell’8,8% degli international cargo volumes a febbraio rispetto a febbraio 2019. Delle principali rotte internazionali della regione, Medio Oriente-Asia e Medio Oriente-Nord America hanno fornito il supporto più significativo, aumentando rispettivamente del 27% e del 17% rispetto a febbraio 2019. La capacità a febbraio è diminuita del 14,9% rispetto allo stesso mese del 2019.

I vettori latinoamericani hanno registrato un calo del 20,5% dei volumi di merci internazionali a febbraio rispetto allo stesso periodo del 2019. Si tratta di un peggioramento da gennaio, quando la domanda è scesa del 17,5% rispetto ai livelli del 2019. I drivers della air cargo demand in America Latina rimangono relativamente meno favorevoli rispetto alle altre regioni. La capacità internazionale è diminuita del 43,0% rispetto a febbraio 2019.

La cargo demand delle compagnie aeree africane a febbraio è aumentata del 44,2% rispetto allo stesso mese del 2019, il più forte aumento di tutte le regioni. La forte espansione sulle rotte commerciali Asia-Africa ha contribuito alla forte crescita. La capacità internazionale a febbraio è cresciuta del 9,8% rispetto a febbraio 2019.

(Ufficio Stampa IATA)