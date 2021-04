Iberia diventa la prima compagnia aerea ad attivare IATA Travel Pass sulle rotte Europa-America Latina

Iberia sta lavorando con l’International Air Transport Association (IATA) allo sviluppo del passaporto sanitario digitale noto come IATA Travel Pass e sarà la prima compagnia aerea a lanciarlo sulle rotte Europa-America Latina, in particolare in Uruguay, sui voli Madrid-Montevideo.

IATA Travel Pass fornisce un quadro coerente, prevedibile e sicuro su base globale con il duplice obiettivo di semplificare l’esperienza di viaggio e incoraggiare le persone a volare, semplificando anche il processo di verifica dei documenti sanitari richiesti.

Il nuovo IATA Travel Pass è un’app per smartphone in cui il viaggiatore può archiviare, gestire e verificare i documenti sanitari richiesti dai diversi paesi, in particolare i certificati dei risultati dei test Covid-19 e presto anche i certificati di vaccinazione.

I passeggeri che voleranno da Madrid a Montevideo sul volo IB6011 sabato prossimo, 10 aprile, saranno i primi a testare questa nuova app. Iberia ha inviato a tutti loro un messaggio di posta elettronica per invitarli a ottenere IATA Travel Pass seguendo le istruzioni sul sito iberia.com.

Gabriel Perdiguero, Iberia’s Customers, Transformation and Systems Director, ha commentato: “Considerando la sicurezza come principale aspetto, contiamo sulla tecnologia per riaprire i confini, incoraggiare i viaggi e tornare alla normalità il più rapidamente possibile. Siamo certi che il passaporto sanitario digitale giocherà un ruolo chiave in questo sforzo ed è il percorso giusto per facilitare la circolazione delle persone offrendo ai clienti un’esperienza aeroportuale più semplice, veloce e senza contatto. Vogliamo accompagnare i nostri clienti nella trasformazione digitale che Iberia sta vivendo, offrendo loro nuovi canali di interazione accanto a quelli tradizionali e fornendo tutto il supporto possibile dal momento della prenotazione alla fine del loro viaggio. Riaprire il nostro settore e viaggiare in generale richiede un grande sforzo da parte di tutti gli attori, garantendo l’interoperabilità, costruendo piattaforme sicure e utilizzando la tecnologia più avanzata”.

Nick Careen, Senior Vice President Airport, Passenger, Cargo and Security, IATA, ha dichiarato: “Riavviare l’aviazione in sicurezza è fondamentale per supportare le migliaia di persone che lavorano nel settore dell’aviazione e dei suoi settori correlati. Attraverso il trial di IATA Travel Pass, Iberia sta contribuendo a gettare le basi per un mondo ricollegato in cui le credenziali sanitarie giocheranno un ruolo chiave. A lungo termine gli elementi di identità digitale di IATA Travel Pass metteranno i passeggeri di Iberia in prima fila per un’esperienza di viaggio contactless ancora più conveniente”.

Per facilitare i test Covid-19 per i suoi clienti a condizioni speciali, nel maggio 2020 Iberia ha firmato un accordo con il principale fornitore di assistenza sanitaria spagnolo Quironprevención, che ad oggi ha effettuato più di 20.000 test Covid in Spagna e in altri paesi come Argentina, Città del Messico, Perù, Portogallo e Regno Unito.

Quironprevención è ora un fornitore ufficiale di test Covid per il trial di IATA Travel Pass lanciato da Iberia.

Restrizioni Covid-19 in continua evoluzione per i viaggiatori sono un disincentivo al viaggio, ma la tecnologia può svolgere un ruolo chiave nel ripristinare la sicurezza, facilitare la mobilità e riaprire i viaggi aerei.

IATA Travel Pass è una soluzione globale con diverse funzionalità: mantiene un registro mondiale aggiornato dei requisiti sanitari nazionali per i viaggiatori, inclusi i test Covid-19 certificati; fornisce un elenco di laboratori e centri di test approvati in cui i viaggiatori possono prenotare i loro test Covid-19; certifica i risultati dei test e delle vaccinazioni, condivisi in modo sicuro dai centri di test e vaccinazione partecipanti; fornisce un’app per smartphone gratuita per i passeggeri delle compagnie aeree dove cariare copie digitali certificate dei risultati dei test Covid o dei certificati di vaccinazione, da condividere in aeroporto, per un’esperienza aeroportuale più veloce e contactless.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)