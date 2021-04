News Brevi – 07.04.2021

ETHIOPIAN AIRLINES: LA PUNTUALITA’ NEGLI ULTIMI TRE MESI SUPERA LA MEDIA DEL SETTORE – Ethiopian Airlines annuncia di aver raggiunto il 91% di puntualità di tutte le partenze dei voli globali negli ultimi tre mesi, mentre la media del settore si aggira intorno all’85%. La compagnia aerea ha operato un totale di 18.385 voli a gennaio, febbraio e marzo in cui ha ottenuto il 91% di partenze in orario. “Dai feedback dei nostri clienti abbiamo appreso che i requisiti di viaggio COVID-19, e in particolare la scadenza dei certificati di test PCR negativi da parte di molti paesi dopo 72 ore, hanno reso le partenze dei voli puntuali e la connettività fluida più importanti che mai in passato. Di conseguenza, il nostro team ne ha fatto la sua massima priorità e ha raggiunto livelli record di puntualità dei voli”, afferma la compagnia. Mr Tewolde GebreMariam, CEO del gruppo Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea focalizzata sul cliente, investiamo in maniera sostanziale per migliorare il nostro servizio. Quando i clienti scelgono Ethiopian, ci assicuriamo che abbiano la migliore esperienza possibile con noi, compreso l’arrivo a destinazione in tempo. Gli ultimi tre mesi sono stati straordinariamente produttivi in termini di efficienza nelle nostre operazioni di volo. Sono orgoglioso dei miei colleghi che si sono impegnati ad eliminare qualsiasi inconveniente per i nostri passeggeri”. La puntualità si riferisce a una partenza o un arrivo di una compagnia aerea che avviene entro 15 minuti dall’orario previsto. La puntualità è di fondamentale importanza per i passeggeri, in quanto un ritardo o una cancellazione incidono sul loro itinerario e fanno incorrere i passeggeri in costi extra.

STAR ALLIANCE INTRODUCE STANDARD DI IGIENE PER LE LOUNGE – Star Alliance sta lavorando per garantire che visitare una lounge Star Alliance in qualsiasi parte del mondo sia sicuro e rilassante. I passeggeri noteranno molte misure in atto per proteggere ulteriormente la salute e il benessere. La capacità della lounge sarà limitata per garantire la distanza sociale, con posti a sedere specifici che rimarranno non occupati; alcuni servizi e strutture potrebbero essere temporaneamente non disponibili a causa di limitazioni di distanza sociale. È un requisito che i clienti utilizzino maschere facciali mentre si trovano nella lounge, di un tipo approvato dalle autorità di regolamentazione locali; il personale della lounge è tenuto a utilizzare maschere facciali insieme a una protective food preparation adeguata e attrezzature per la pulizia. Il disinfettante per le mani sarà continuamente disponibile all’interno della lounge, le superfici e le aree riceveranno una pulizia più frequente e migliorata. La seating area del cliente verrà disinfettata alla sua partenza, l’area della reception avrà un divisorio in vetro. E’ presente una tecnologia per ridurre al minimo la necessità di gestire manualmente documenti o carte quando si accede alla lounge, oltre all’utilizzo dei media digitali sui dispositivi personali dei clienti. I servizi di ristorazione sono adattati per soddisfare le linee guida locali sulla sicurezza sanitaria, le misure specifiche possono variare in base alla località in conformità con gli avvisi e le normative delle autorità sanitarie locali. Questi verranno comunicati all’interno della lounge dal personale e con apposita segnaletica.

AIRBUS: ETHIOPIAN AIRLINES COSTRUISCE IL SUCCESSO CON GLI A350 “PREIGHTER” – Circa il 60% della flotta mondiale è stata messa a terra nel 2020 a causa degli effetti della pandemia sul trasporto aereo. L’impatto ha avuto un effetto notevole a partire da marzo 2020, quando il numero di voli è diminuito in modo significativo, come conseguenza diretta del crollo della domanda passeggeri. La maggior parte delle compagnia ha registrato enormi perdite finanziarie, rendendo il 2020 l’anno peggiore nel settore dell’aviazione dal punto di vista finanziario. È interessante notare che Ethiopian Airlines è stata tra quelle che sono rimaste “cash positive” durante questo periodo. Marzo 2020 è il mese in cui Ethiopian ha iniziato a operare il suo primo cargo-only service su un aereo passeggeri. Il vettore con base ad Addis Abeba ha preso la decisione cruciale di convertire temporaneamente parte della sua flotta per trasportare merci anziché passeggeri. Da allora, la compagnia ha potenziato la sua capacità nelle operazioni cargo. Questa notevole agilità ha permesso a Ethiopian di soddisfare la domanda cargo che all’epoca era in aumento. I suoi “preighters” – aerei passeggeri che trasportavano merci in cabina – trasportavano tonnellate di maschere e prodotti medici, oltre a prodotti industriali. In una recente comunicazione, la compagnia ha indicato di aver “operato 5.645 cargo flights nella cabina di aerei passeggeri e trasportato più di 121.750 tonnellate di merci attraverso la sua vasta rete globale”. Non sorprende che Ethiopian abbia utilizzato l’intera flotta A350-900 per le cargo operations. Sette dei suoi 16 aeromobili sono stati convertiti in freighter rimuovendo tutti gli economy seats. Gli altri nove sono utilizzati sia per i passeggeri che per il cargo, caricato sui sedili economy. Di conseguenza, tutti gli A350-900 della compagnia hanno continuato a volare durante il periodo. Il vettore dell’Africa orientale ha beneficiato appieno della straordinaria capacità del velivolo di volare con una operational reliability del 99,5%. Raggiungendo livelli elevati in termini di efficienza e affidabilità, l’A350 si rivela anche altamente versatile. “Il layout della cabina dell’A350 si basa sul concetto di “simplicity by design” in cui l’efficienza dello spazio a bordo dell’aereo è un fattore chiave”, afferma Mikail Houari, President Airbus Africa Middle East. “La sezione trasversale di 221 pollici, le pareti laterali diritte dal pavimento al soffitto, l’altezza ineguagliabile e la ridotta rastremazione offrono uno spazio ineguagliabile per caricare i pacchi. Progettato all’origine per migliorare il comfort dei passeggeri, il pavimento completamente piatto, orizzontale e le guide incassate sono particolarmente pratici quando l’aereo è in configurazione cargo”. Per tutti questi motivi, l’A350-900 è stato determinante nella strategia della compagnia aerea per affrontare la tempesta. “Consentitemi di esprimere la mia ammirazione per il notevole risultato di Ethiopian Airlines durante questa pandemia senza precedenti. Consentitemi anche di esprimere il mio orgoglio nel vedere l’A350 giocare un ruolo fondamentale in questo successo”, conclude Mikail.

ICAO ACCOGLIE LE GREEN INITIATIVES DELL’ARABIA SAUDITA – Durante gli incontri virtuali con il Saudi Arabia Minister of Energy, HRH Prince Abdulaziz bin Salman Al Saud, e il Minister of Transport, Eng. Saleh bin Nasser Al Jasser, il Presidente Sciacchitano e il Secretary General Liu hanno appreso come il governo dell’Arabia Saudita mira a migliorare la protezione ambientale a livello nazionale e nella regione del Medio Oriente più in generale “definendo chiaramente una roadmap ambiziosa che contribuisce in modo significativo al raggiungimento di global targets nell’affrontare il cambiamento climatico”. “La sostenibilità e la responsabilità ambientale sono fondamentali per gli obiettivi gemelli e reciprocamente dipendenti di affrontare il cambiamento climatico e garantire il recupero sostenibile del global civil aviation network”, ha osservato il presidente Sciacchitano. “Le iniziative annunciate dall’Arabia Saudita contribuiranno allo slancio fondamentale per garantire che l’aviazione si riprenda meglio nella regione e contribuiranno a ispirare il progresso in tutto il mondo”. “La protezione dell’ambiente è un obiettivo strategico per ICAO, con gli Stati che hanno concordato sia un global climate neutral growth objective che una serie di strumenti e meccanismi per raggiungere questo obiettivo”, ha ulteriormente sottolineato Liu. Attraverso le loro recenti interazioni con l’ICAO, i governi hanno sottolineato l’importanza di una ripresa più verde e più sostenibile del settore del trasporto aereo dopo la pandemia, evidenziando il ruolo attuale della connettività aerea nel raggiungimento di 15 dei 17 United Nations Sustainable Development Goals.

EMIRATES COLLABORA CON ARTISTI DI DUBAI PER UNA SPECIAL EDITION DEI SUOI RAMADAN BOXES – Come parte del suo annual Ramadan service, Emirates offre un pasto appositamente curato servito in ready-to-eat boxes. Quest’anno, i designer interni della compagnia aerea e il product design team hanno collaborato con artisti locali per produrre progetti su misura per un’edizione speciale del suo signature Ramadan service. I progetti sono stati creati durante una sessione di collaborazione presso uno studio d’arte locale, tenutasi prima dell’inizio della pandemia. Durante il workshop, il team e gli artisti hanno trascorso la giornata insieme condividendo ciò che il Ramadan significava per loro, che ha fornito l’ispirazione per l’opera d’arte. L’Emirates signature Ramadan service illustra l’impegno della compagnia aerea a fornire ai clienti un viaggio confortevole per tutto il mese. Il Ramadan service e le Eid celebrations a bordo e a terra fanno parte dell’impegno di Emirates per migliorare l’esperienza del cliente con offerte uniche e stagionali.