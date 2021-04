IATA: la tendenza negativa della domanda passeggeri prosegue a febbraio

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che il traffico passeggeri è diminuito nel febbraio 2021, sia rispetto ai livelli pre-COVID (febbraio 2019) sia rispetto al mese immediatamente precedente (gennaio 2020).

Perché i confronti tra i risultati mensili del 2021 e del 2020 sono distorti dall’impatto straordinario di COVID-19, se non diversamente specificato tutti i confronti si riferiscono a febbraio 2019, che ha seguito un modello di domanda normale.

La total demand for air travel nel febbraio 2021 (misurata in revenue passenger kilometers o RPK) è diminuita del 74,7% rispetto a febbraio 2019. Questo è stato peggiore del calo del 72,2% registrato nel gennaio 2021 rispetto a due anni fa.

L’international passenger demand a febbraio è stata dell’88,7% inferiore a febbraio 2019, un ulteriore calo rispetto al calo dell’85,7% su base annua registrato a gennaio e il peggior risultato di crescita da luglio 2020. Le performance in tutte le regioni sono peggiorate rispetto a gennaio 2021.

La total domestic demand è scesa del 51,0% rispetto ai livelli pre-crisi (febbraio 2019). A gennaio è scesa del 47,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. Ciò è dovuto in gran parte alla debolezza dei viaggi in Cina.

“Febbraio non ha mostrato segnali di ripresa della domanda di viaggi aerei internazionali. In effetti, la maggior parte degli indicatori è andata nella direzione sbagliata con l’inasprimento delle restrizioni ai viaggi di fronte alle continue preoccupazioni sulle nuove varianti di coronavirus. Un’eccezione importante è stata il mercato interno australiano. Un allentamento delle restrizioni sui domestic flying ha comportato un numero di viaggi significativamente maggiore. Questo ci dice che le persone non hanno perso il loro desiderio di viaggiare. Voleranno, a condizione che possano farlo senza dover affrontare misure di quarantena”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Il traffico di febbraio delle compagnie aeree dell’Asia-Pacifico è diminuito del 95,2% rispetto a febbraio 2019, poco cambiato rispetto al calo del 94,8% registrato a gennaio 2021 rispetto a gennaio 2019. La regione ha continuato a subire i cali di traffico più ripidi per l’ottavo mese consecutivo. La capacità è diminuita dell’87,5% e il load factor è sceso di 50,0 punti percentuali, al 31,1%, il più basso tra le regioni.

I vettori europei hanno registrato un calo del traffico dell’89,0% a febbraio rispetto a febbraio 2019, sostanzialmente peggiore del calo dell’83,4% di gennaio rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità è scesa dell’80,5% e il load factor è sceso di 36,0 punti percentuali, al 46,4%.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno visto la domanda diminuire dell’83,1% a febbraio rispetto a febbraio 2019, peggiorando da un calo della domanda dell’82,1% a gennaio rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità è diminuita del 68,6% e il load factor è sceso di 33,4 punti percentuali, al 39,0%.

Il traffico di febbraio dei vettori nordamericani è affondato dell’83,1% rispetto allo stesso periodo del 2019, un peggioramento da un calo del 79,2% a gennaio di anno in anno. La capacità è diminuita del 63,9% e il load factor è sceso di 41,9 punti percentuali, al 36,7%.

Le compagnie aeree dell’America Latina hanno registrato un calo della domanda dell’83,5% a febbraio, rispetto allo stesso mese del 2019, nettamente peggiore del calo del 78,5% a gennaio 2019. La capacità di febbraio è diminuita del 75,4% rispetto a febbraio 2019 e il load factor è sceso di 26,7 punti percentuali, a 54,6 %, il più alto tra le regioni per il quinto mese consecutivo.

Il traffico delle compagnie aeree africane è diminuito del 68,0% a febbraio rispetto a febbraio di due anni fa, il che ha rappresentato una battuta d’arresto rispetto al calo del 66,1% registrato a gennaio rispetto a gennaio 2019. La capacità di febbraio si è contratta del 54,6% rispetto a febbraio 2019 e il load factor è sceso di 20,5 punti percentuali, a 49,1%.

Domestic Passenger Markets

Il traffico domestico australiano è diminuito del 60,5% a febbraio rispetto a febbraio 2019, migliorando notevolmente rispetto al calo del 77,3% a gennaio rispetto al 2019. Alcune restrizioni ai confini statali sono state allentate all’inizio di febbraio.

Il traffico domestico degli Stati Uniti è diminuito del 56,1% a febbraio rispetto allo stesso mese del 2019, migliorando dal calo del 58,4% di gennaio rispetto a due anni fa. Il miglioramento è stato guidato dalla diminuzione dei tassi di contagio e dall’accelerazione delle vaccinazioni.

“Gli US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno recentemente affermato che le persone vaccinate possono viaggiare in sicurezza. Questa è una buona notizia. Recentemente abbiamo anche visto la ricerca Oxera-Edge Health evidenziare l’efficacia di test rapidi, accurati e convenienti per COVID-19. Questi sviluppi dovrebbero rassicurare i governi che ci sono modi per gestire in modo efficiente i rischi COVID-19 senza fare affidamento su misure di quarantena che riducono la domanda e/o test PCR costosi e che richiedono tempo”, ha affermato Walsh.

“È necessario far progredire con urgenza due componenti chiave per una ripresa efficiente dei viaggi. Il primo è lo sviluppo di standard globali per digital COVID-19 test and/or vaccination certificates. Il secondo è l’accordo dei governi per accettare i certificati digitali. Le nostre esperienze fino ad oggi dimostrano già che i sistemi cartacei non sono un’opzione sostenibile. Sono vulnerabili alle frodi e, anche con il numero limitato di voli odierni, il processo di check-in richiede livelli di personale pre-COVID-19 solo per gestire le pratiche burocratiche. I processi cartacei non saranno sostenibili quando i viaggi aumenteranno. L’app IATA Travel Pass è stata sviluppata proprio in previsione di questa esigenza di gestire digitalmente le credenziali sanitarie. La sua prima prova di implementazione completa si concentra su Singapore, dove il governo ha già annunciato che accetterà certificati sanitari tramite l’app. Questa sarà una considerazione essenziale per tutti i governi quando saranno pronti a ricollegare le loro economie con il mondo attraverso i viaggi aerei”, ha detto Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)