Emirates ribadisce la cura per i propri clienti con gli ultimi policy updates

Emirates ha annunciato gli ultimi aggiornamenti alle sue già generose booking policies, offrendo ai clienti ancora più fiducia e flessibilità per realizzare i loro piani di viaggio.

I clienti in possesso di biglietti emessi prima del 30 settembre 2020 per viaggi prima del 31 dicembre 2021, possono ora riprenotare per viaggiare in qualsiasi momento entro 36 mesi, un’estensione di 12 mesi rispetto alla politica precedente.

I titolari di biglietti emessi dopo il 1° ottobre 2020 per viaggi prima del 31 dicembre 2021, possono utilizzare i propri biglietti in qualsiasi momento entro 24 mesi.

Le tariffe per la riemissione di qualsiasi biglietto saranno revocate e i voucher o le parti inutilizzate dei biglietti Emirates possono essere rimborsati senza penali.

I clienti che detengono biglietti emessi direttamente da Emirates, tramite emirates.com o tramite i retail and contact centres della compagnia aerea, non devono contattare Emirates poiché i biglietti vengono automaticamente estesi. I clienti che hanno acquistato i biglietti tramite un’agenzia di viaggi dovranno contattare il proprio agente prima della data di scadenza per riemettere i biglietti. Per ulteriori informazioni sulla politica di cambio di prenotazione di Emirates: https://www.emirates.com/it/italian/help/covid-19/ticket-options/.

Emirates è stata la prima compagnia aerea a fornire una global multi-risk travel insurance cover per tutti i passeggeri e la compagnia aerea sta ora estendendo questa struttura oltre il 31 marzo 2021 fino a nuovo avviso, offrendo valore aggiunto e tranquillità ai propri clienti. Per maggiori informazioni: https://www.emirates.com/it/italian/before-you-fly/multi-risk-travel-insurance/.

Per i suoi fedeli frequent flyer, Emirates Skywards estende il Tier Status dei suoi Silver, Gold and Platinum members fino al 2022. La validità di qualsiasi Skywards Miles in scadenza da aprile 2020 è stata ulteriormente estesa fino al 31 agosto 2021, offrendo ai membri Skywards maggiori opportunità di utilizzarle per un’ampia gamma di flight and partner rewards, nonché altri privilegi. Per maggiori informazioni: https://www.emirates.com/it/italian/skywards/retain-your-emirates-skywards-status/.

Inoltre, Emirates Skywards offre ai membri la possibilità di guadagnare double Tier Miles su tutti i voli Emirates e flydubai prenotati dal 1° aprile al 30 giugno, per viaggi fino al 30 dicembre 2021.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)