Embraer assiste lo sviluppo del Private Air Transport per i vaccini COVID-19

Poiché la domanda per il trasporto di vaccini COVID-19 aumenta in tutto il mondo, Embraer ha rilasciato informazioni tecniche per assistere i clienti su come i business jet possono essere ottimizzati per il trasporto di questi vaccini. A causa della pandemia, gli operatori stanno valutando la possibilità di utilizzare gli aerei Embraer per il trasporto dei vaccini. Attualmente, ci sono oltre 1.400 business jet Embraer operativi in più di 70 paesi.

“Embraer è profondamente impegnata nella lotta contro COVID-19, fornendo informazioni tecniche ai clienti in molti segmenti, sempre con l’obiettivo principale di supportare e migliorare le operazioni dei nostri clienti”, ha affermato Sérgio Cunha, Vice President, Embraer Technical Services & Product Support. “Queste informazioni tecniche aiuteranno i clienti a sviluppare le loro procedure per trasportare una grande quantità di vaccini COVID-19”.

Embraer ha effettuato test e simulazioni per definire correttamente le caratteristiche e i payload requirements in relazione alle specifiche tecniche di trasporto dei vaccini, considerando le differenze tra ciascun aeromobile. Il trasporto di questi vaccini richiede basse temperature, che si ottengono utilizzando il ghiaccio secco.

I documenti pubblicati da Embraer includono una guida per tutti i modelli di business jet Embraer: Phenom 100 e Phenom 100EV, Phenom 300 e Phenom 300E, Legacy 450 e Legacy 500, Praetor 500 e Praetor 600, Legacy 600, Legacy 650 e Legacy 650E, Lineage 1000 e Lineage 1000E.

Nel dicembre 2020, Embraer ha rilasciato una guida tecnica per aiutare i clienti di aerei commerciali a definire correttamente le caratteristiche di trasporto e i payload requirements per i vaccini COVID-19. Più di recente, Embraer ha anche rilasciato una guida per applicare UV-C lights for cockpit sanitization, nonché disinfettanti e rivestimenti per gli interni degli aerei.

Embraer ha approvato l’uso di MicroShield360™ e Bacoban®, sistemi di rivestimento preventivo a lunga durata che, quando applicati alle superfici delle cabine degli aerei, inibiscono continuamente la crescita di microrganismi, virus e batteri.

La società ha inoltre rilasciato un Service Bulletin che consente agli operatori ERJ 145 di installare high-efficiency particulate air (HEPA) filters, che sono standard su tutte le versioni delle famiglie di aeromobili commerciali Embraer E-Jets ed E-Jets E2.

I filtri HEPA sono estremamente efficienti, catturano il 99,97% delle particelle sospese nell’aria e altri contaminanti biologici, come batteri, virus e funghi. Questa tecnologia è disponibile anche sui business jet Embraer, con filtri HEPA standard su tutti i velivoli Praetor. La combinazione di queste nuove funzionalità, con le cabin environment technologies esistenti, equivale a un livello più elevato di protezione per i passeggeri.

