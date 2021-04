News Brevi – 08.04.2021

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI MARZO 2021 – Airbus ha pubblicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di marzo 2021. Nel mese di marzo 2021 il costruttore ha consegnato 72 aerei a 32 clienti (4 A220, 60 A320 Family (57neo), 8 A350). Gli ordini a marzo 2021 sono pari a 28. Consegne in tutto il 2021 pari a 125 aerei a 44 clienti.

BRITISH AIRWAYS LANCIA DUE NUOVI VOLI PER JERSEY E GIBILTERRA DA LONDON CITY AIRPORT – British Airways ha annunciato oggi il lancio di due nuove rotte per Jersey e Gibilterra da London City Airport. Operative inizialmente durante il periodo estivo, le rotte saranno lanciate il 25 giugno 2021. Due voli a settimana opereranno per Jersey e Gibilterra, il lunedì e il venerdì. I clienti possono prenotare da oggi tramite ba.com. Tom Stoddart, Managing Director of BA CityFlyer, che opererà i nuovi servizi, ha dichiarato: “È fantastico poter lanciare questi due nuovi servizi verso Gibilterra e Jersey, è qualcosa che i clienti ci chiedono di fare da un po’ di tempo. Che si tratti di una vacanza o una visita a amici o parenti, i clienti beneficeranno di voli diretti da e per London City Airport, situato in una posizione estremamente comoda”. Il Minister for Business, Tourism, Transport and the Port of Her Majesty’s Government of Gibraltar, Hon Vijay Daryanani MP, ha dichiarato: “Questa è un’ottima notizia e continua a dimostrare la fiducia che l’industria ha in Gibilterra come destinazione. Un collegamento stagionale con London City Airport operato da BA CityFlyer porta un altro operatore a Gibilterra e apre un ulteriore bacino di utenza dal Regno Unito. Questo servizio integrerà i principali servizi di BA da Heathrow e la comunità finanziaria locale accoglierà senza dubbio positivamente un collegamento con il distretto finanziario di Londra. Anche i nostri settori del turismo e dell’ospitalità possono aspettarsi di accogliere i clienti della City e del bacino di utenza di East London”. Matt Thomas, Ports of Jersey, Group CEO, ha dichiarato: “Siamo lieti di vedere l’isola ancora una volta collegata a London City e non vediamo l’ora di lavorare a fianco di BA Cityflyer. Comprendiamo l’importanza della connettività al centro finanziario di Londra, per gli isolani che desiderano un facile accesso a central London o per sfruttare i numerosi collegamenti disponibili”. Entrambi i voli saranno operati con Embraer E190 di BA CityFlyer. British Airways continuerà a operare i suoi servizi per Jersey e Gibilterra insieme a questi nuovi London City services.

PRATT & WHITNEY: PROPOSTA PER EQUIPAGGIARE L’F-15EX CON IL MOTORE F100 – Pratt & Whitney informa: “Pratt & Whitney è orgogliosa di aver presentato la proposta per equipaggiare l’USAF F-15EX con il fidato motore F100-PW-229 per i lotti 2-9 del procurement schedule. Il motore F100 ha equipaggiato tutti gli F-15 operativi della flotta USAF sin dal suo primo volo nel 1972 e non vediamo l’ora di alimentare questo leggendario caccia per i decenni a venire. La potenza, le performance e l’affidabilità dell’F100-PW-229 consentiranno all’F-15EX di condurre le missioni più critiche dell’Air Force qui e all’estero. Con oltre 28 milioni di ore volate da 23 nazioni, l’F100 si è dimostrato una risorsa inestimabile per i nostri clienti in tutto il mondo e la nostra vasta rete di supporto presso le USAF F-15 bases in tutto il mondo garantirà che il motore sia pronto per la missione e offra un valore eccellente e capacità superiori alla U.S. Air Force”.

IBERIA: NUOVE OPZIONI PER I CLIENTI IBERIA PLUS – Iberia desidera ringraziare i suoi clienti più assidui, Iberia Plus, per la loro fiducia. Affinché quest’estate possano scegliere tra molte più destinazioni e date per le loro vacanze, ha ampliato la disponibilità di posti su tutti i suoi voli per riscattare gli Avios (punti del programma fedeltà). Pertanto, i clienti Iberia Plus che effettuano le loro prenotazioni con Avios da oggi per volare dal 1° luglio, avranno più opzioni e maggiore flessibilità per riscattare i loro Avios e, quindi, per poterli utilizzare durante le loro vacanze estive, il che migliora notevolmente i vantaggi del programma fedeltà Iberia. Questa iniziativa si aggiunge ad altre già lanciate dalla compagnia aerea per i suoi clienti Iberia Plus, come il mantenimento del livello nel programma, indipendentemente dal numero di voli effettuati nell’ultimo anno. Ciò consentirà a tutti i clienti di Iberia Plus di continuare a godere dei vantaggi del loro livello attuale nel programma fino a marzo 2022, indipendentemente dall’impatto che il COVID potrebbe aver avuto sul volume dei viaggi effettuati negli ultimi mesi. Inoltre, anche quest’anno le condizioni del programma fedeltà On Business per piccole e medie imprese e imprenditori sono state rese più flessibili. Con questo, Iberia vuole premiare i suoi clienti più assidui, sia nel programma Iberia Plus che nel programma On Business e, allo stesso tempo, stimolare la ripresa dei viaggi offrendo ai propri clienti i maggiori vantaggi possibili.

IAG CARGO: PIU’ DI MEZZO MILIONE DI VACCINI ATTRAVERSO L’HUB DI MADRID – Sabato prossimo, 10 aprile, Iberia e Iberia Express trasporteranno una nuova spedizione di vaccini COVID-10 da Amsterdam via Madrid a Gran Canaria. In questo modo, sono già più di 50 le spedizioni da quando Iberia ha iniziato a trasportare i vaccini il 28 dicembre, con origine Amsterdam e Bruxelles e destinati anche alle Isole Canarie, Maiorca e Melilla. In poco più di tre mesi Iberia e IAG Cargo, la divisione cargo del Gruppo IAG, hanno trasportato più di mezzo milione di vaccini attraverso l’hub di Madrid. Sia il terminal merci che il personale di handling di Iberia sono certificati GDP (Good Distribution Practices), che li accredita come il più grande hub dell’Europa meridionale per la gestione e la distribuzione di medicinali per uso umano. IAG Cargo, responsabile della commercializzazione delle merci in tutte le compagnie aeree del Gruppo IAG, ha il suo terminal cargo all’aeroporto di Madrid e dispone di un prodotto specifico per il trasporto e trattamento di materiale farmaceutico, “Constant Climate”. Da quando è iniziata la distribuzione del vaccino COVID19, IAG Cargo ha già distribuito più di un milione di dosi in tutto il mondo attraverso i suoi terminal cargo a Madrid, Londra e Dublino. Inoltre, questo aprile IAG Cargo festeggia il suo decimo compleanno. Nasce nel 2011, a seguito della fusione di Iberia Cargo e British Airways World Cargo, con l’obiettivo di sfruttare le potenzialità e le sinergie di entrambe le compagnie aeree nel fornire un servizio di qualità, grazie alla loro solida rete globale di destinazioni. Da allora, la missione di IAG Cargo l’ha portata a diventare un punto di riferimento globale e uno dei maggiori operatori cargo al servizio di settori chiave dell’economia. Nell’ultimo decennio, IAG Cargo ha utilizzato 30 diversi modelli di aeromobili per operare 950.000 voli, trasportare milioni di tonnellate di merci e volare verso oltre 450 destinazioni in tutto il mondo. IAG Cargo opera in 60 paesi nei 5 continenti e ha più di 2.250 professionisti in tutto il mondo. L’attività è cresciuta in modo significativo in questi 10 anni di esistenza, non solo ampliando la sua rete globale di destinazioni (grazie all’integrazione di Vueling nel 2013, Aer Lingus nel 2015 e, infine, LEVEL nel 2016), ma anche investendo in nuove strutture per accrescere la propria capacità di business e inserire le ultime tecnologie per fornire proposte innovative per il trasporto di merci con peculiarità e caratteristiche specifiche, come prodotti farmaceutici, animali vivi o spedizioni ad alta sicurezza. La flotta IAG Cargo è aumentata del 53%: da 348 aerei nel 2011 a 533 nel 2020.

EUROWINGS AMPLIA I TRAVEL INSURANCE BENEFITS – D’ora in poi, i clienti Eurowings beneficeranno della Corona travel protection inclusa automaticamente quando scelgono una polizza assicurativa di viaggio a loro scelta con la compagnia aerea. Insieme al suo partner assicurativo HanseMerkur, Eurowings offre ora ai suoi clienti due pacchetti assicurativi estesi che possono essere prenotati in modo flessibile direttamente con il volo a partire da 9€: una full travel protection insurance e una travel cancellation insurance, entrambi i prodotti includono una Corona protection completa. I clienti sono coperti dalla protezione Corona contro le spese di cancellazione e di viaggio se viene ordinata una quarantena a causa di una sospetta infezione a casa o nel luogo di vacanza. La copertura viene fornita anche se una vacanza che è già iniziata deve essere annullata o prolungata a causa di una quarantena. Se un cliente prenota l’assicurazione di viaggio completa, l’assistenza medica è coperta anche in caso di infezione Corona. “Le persone vogliono volare e viaggiare ma vogliono più sicurezza per tempi incerti. Con la nostra nuova protezione Corona, che è automaticamente integrata nelle nostre polizze assicurative, stiamo rispondendo ai desideri specifici dei nostri clienti, per i quali flessibilità e sicurezza durante il volo sono attualmente le massime priorità”, afferma Jens Bischof, CEO and Chairman for the Management Board of Eurowings. Oltre all’assicurazione Corona, i clienti Eurowings continueranno a beneficiare delle opzioni flessibili di cambio di prenotazione esistenti e di una basic return flight guarantee.

EASA: GUIDELINES PER DESIGN VERIFICATION DEI DRONI OPERANTI NELLA “SPECIFIC” CATEGORY – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato linee guida per operatori di droni, produttori e autorità nazionali che spiegano il processo per design verification dei droni, un elemento importante per garantire operazioni sicure con droni nella ‘specific’ category. Da quando il nuovo regolamento sui droni dell’UE è diventato applicabile il 31 dicembre 2020, il volume delle operazioni con i droni che si svolgono in tutta Europa è aumentato. Gli operatori stanno anche aumentando gradualmente la portata delle loro operazioni e il design verification del drone da parte dell’EASA è un elemento importante per garantire la sicurezza, in particolare quando le operazioni sono condotte in aree popolate. Il processo applicato per la verifica dipenderà dal livello di rischio dell’operazione. Quando il drone viene utilizzato in operazioni classificate come ad alto rischio (cioè SAIL V e VI secondo SORA), l’EASA rilascerà un type certificate according to Part 21 (Regolamento (UE) 748/2012). Quando il drone viene utilizzato in operazioni classificate a medio rischio (cioè SAIL III e IV secondo SORA), verrà applicato un approccio più proporzionato, portando a un ‘design verification report’. La procedura da applicare è descritta nelle guidelines. “EASA continua i suoi sforzi per garantire operazioni sicure, protette e sostenibili dei droni”, ha affermato Patrick Ky, EASA Executive Director. “Questo nuovo design verification process è stato sviluppato per supportare tutte le parti interessate, applicando un approccio proporzionato che favorirà l’innovazione e la crescita in questo promettente settore”. Il design verification process è immediatamente applicabile e le autorità aeronautiche nazionali sono incoraggiate a richiedere a tutti gli operatori UAS che stanno conducendo operazioni nella ‘specific’ category, con rischio medio, di utilizzare droni per i quali l’EASA ha emesso un “design verification report”.

AMPAP RICONOSCE SITA PER IL SUO SUPPORTO – SITA, il principale fornitore di IT al mondo per il settore del trasporto aereo, ha recentemente ribadito il suo incrollabile supporto per AMPAP, nonostante i tempi economici turbolenti. Il Global ACI-ICAO Airport Management Professional Accreditation Program (AMPAP) è un’iniziativa congiunta di International Civil Aviation Organization (ICAO) e Airports Council International (ACI). David Lavorel, CEO di SITA AIRPORTS & BORDERS, ha dichiarato: “La missione di SITA include l’essere un partner attivo della comunità per programmi chiave come AMPAP, quindi siamo orgogliosi di continuare il rapporto con ACI, ICAO e ASI. Oltre a investire nella prossima generazione di talenti per garantire che l’industria aeronautica si riprenda più forte, il programma AMPAP ha dimostrato di essere una parte importante dello sviluppo della carriera dei nostri dipendenti. Hanno acquisito una conoscenza inestimabile sugli aeroporti e le principali parti interessate, oltre a creare nuovi collegamenti con altri partecipanti in tutto il mondo”. Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha commentato: “Abbiamo apprezzato lo stretto supporto che SITA ha fornito ad AMPAP da quando il programma è stato lanciato nel 2007. In questo periodo, il programma ha beneficiato più di 1.100 partecipanti. Questa è una testimonianza del continuo impegno a sostenere questo importante programma e per lo sviluppo del settore, soprattutto mentre affrontiamo questi tempi senza precedenti e pianifichiamo la ripresa. Siamo grati a SITA per questa partnership che ci consente di migliorare l’esperienza AMPAP per gli airport management professionals di tutto il mondo”. Lo sviluppo esecutivo fornito da AMPAP copre tutte le aree funzionali dell’attività aeroportuale e promuove l’adesione a standard di settore uniformi e best practice consigliate. È disponibile solo per airport management professionals e le parti interessate del settore.