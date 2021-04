Austrian Airlines consente la scelta di carburante sostenibile per compensare i voli

I passeggeri di Austrian Airlines possono ora selezionare anche l’uso di carburante sostenibile per il loro volo nel processo di prenotazione. In tal modo, compensano le emissioni di CO2 generate sul rispettivo volo. Lo strumento applicato si chiama “Compensaid”, uno sviluppo di Lufthansa Innovation Hub. Calcola con precisione la quantità di CO2 emessa e quindi offre una compensazione corrispondente con sustainable fuel. Rispetto al cherosene convenzionale, il carburante sostenibile riduce le emissioni di CO2 fino all’80%. Può anche essere inserito nelle normali operazioni di volo senza adeguamenti dell’infrastruttura.

“Il futuro del volo climaticamente neutro risiede nel sustainable fuel. Lo sottolineiamo da molto tempo. La mobilità elettrica, ad esempio, non sarà ancora un’opzione per l’aviazione per un po’ di tempo, poiché le batterie necessarie sarebbero troppo pesanti per far volare un aereo”, afferma Alexis von Hoensbroech, CEO di Austrian Airlines. “Sono quindi molto lieto che con Compensaid stiamo offrendo ai nostri passeggeri l’opportunità di rendere il loro viaggio individuale rispettoso del clima utilizzando carburante sostenibile”.

“Utilizziamo la piattaforma digitale Compensaid per semplificare la compensazione e integrarla perfettamente nell’esperienza del cliente”, afferma Christine Wang, Managing Director Lufthansa Innovation Hub. “Siamo molto lieti di aggiungere Austrian Airlines all’offerta”.

Attualmente, il sustainable fuel è da tre a cinque volte più costoso del cherosene convenzionale. Ciò mantiene bassa la domanda e alti i costi di produzione. È quindi essenziale consentire una produzione più efficiente e abbassare i prezzi a lungo termine aumentando la domanda.

Attraverso Compensaid, ora c’è una seconda opzione per i passeggeri di Austrian Airlines per compensare le emissioni di CO2 dei loro viaggi aerei. Inoltre, c’è la possibilità di sostenere progetti di protezione del clima, che Austrian Airlines offre in collaborazione con Climate Austria. Questi includono progetti per l’uso di energia pulita in Austria e progetti Gold Standard in Africa che evitano in modo sostenibile la CO2. I passeggeri possono anche scegliere una combinazione di entrambi gli offset e determinare autonomamente la rispettiva quota. Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito web di Austrian Airlines.

