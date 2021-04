airBaltic lancia i voli tra Riga e Napoli

La compagnia aerea lettone airBaltic annuncia che a partire dal 4 giugno 2021 prevede di lanciare nuovi voli di linea tra Riga e Napoli. airBaltic ha pianificato di collegare entrambe le città con due voli settimanali.

Martin Gauss, Chief Executive Officer of airBaltic: “Siamo lieti di aggiungere Napoli alla nostra summer 2021 route map. Siamo ansiosi di offrire i migliori collegamenti tra Riga e le soleggiate destinazioni per il tempo libero una volta che la situazione epidemiologica migliorerà quest’estate. Siamo ottimisti e non vediamo l’ora di offrire collegamenti sempre più sicuri dai Paesi Baltici”.

Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC, Società di Gestione Aeroporto di Napoli: “Il nuovo collegamento introduce due importanti novità: è la prima volta che Napoli ha un volo diretto per Riga e che airBaltic opera voli di linea dall’aeroporto di Napoli. È un messaggio estremamente positivo in questo periodo, in quanto il potenziamento della connettività aerea stimola l’intera industria del turismo. Per garantire un transito sicuro, abbiamo adottato misure sanitarie a misura di passeggero e tecnologicamente avanzate”.

I voli tra Riga e Napoli saranno operati con aerei Airbus A220-300. Il programma completo dei voli airBaltic è già disponibile sulla homepage della compagnia: www.airbaltic.com.

La sicurezza e la salute dei passeggeri sono la massima priorità di airBaltic. airBaltic ha introdotto elevate misure sanitarie e le operazioni di volo seguono le raccomandazioni emesse dalle autorità. Per saperne di più sulle misure sanitarie di airBaltic, visitare il sito web: https://www.airbaltic.com/en/health-measures.

(Ufficio Stampa airBaltic)