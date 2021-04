News Brevi – 09.04.2021

NORWEGIAN: TRAFFICO A MARZO ANCORA IMPATTATO DALLA PANDEMIA – I dati di traffico di Norwegian a marzo sono influenzati dalla debolezza della domanda a causa delle restrizioni sui viaggi nei mercati chiave. A marzo, 71.399 clienti hanno volato con Norwegian, una diminuzione del 94% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, tuttavia c’è un aumento di circa 10.000 passeggeri rispetto a febbraio di quest’anno. L’aumento dei passeggeri a marzo è principalmente spiegato dall’aumento del traffico domestico durante le vacanze di Pasqua. La capacità (in ASK) è diminuita del 97% e il traffico passeggeri totale (in RPK) è diminuito del 98%. Il load factor è stato del 42,7%, in calo di 29 punti percentuali rispetto a marzo dello scorso anno. “Gli effetti della pandemia continuano ad avere un impatto sulle nostre operazioni a causa delle restrizioni governative sui viaggi. Tuttavia, i chiari progressi compiuti con i programmi di vaccinazione e altre misure volte a una graduale apertura della società, rendono ottimisti riguardo all’aumento dell’attività e della domanda sia in Norvegia che nel resto dell’Europa in futuro”, ha affermato Jacob Schram, CEO di Norwegian. Norwegian ha operato nove aeromobili a marzo, principalmente su rotte domestiche in Norvegia. La compagnia ha operato il 99,4% dei suoi scheduled flights a marzo, di cui il 93,7% è partito in orario.

SWISS: LASCIA LA COMPAGNIA L’HEAD OF SALES SWITZERLAND – Jürg Christen, Head of Sales Switzerland presso Swiss International Air Lines (SWISS), ha deciso di lasciare la compagnia alla fine di agosto e di andare in pensione anticipata. Christen, che ha 60 anni, ha ricoperto la posizione negli ultimi cinque anni, responsabile per sales, distribution management and distribution services per tutti i premium airline brands di Lufthansa Group (SWISS, Lufthansa, Austrian Airlines and Brussels Airlines) nello Swiss market. Ha anche alle spalle più di 40 anni nel settore del trasporto aereo, nel corso dei quali ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali chiave, inclusi incarichi internazionali, per SWISS e Lufthansa Group. “Saremo molto dispiaciuti di vedere Jürg Christen andarsene”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS. “Attraverso il continuo perfezionamento della Lufthansa Group distribution negli ultimi anni, adottando nuove tecnologie di distribuzione, Jürg Christen è stato determinante nell’aumentare i ricavi B2B nel nostro home Swiss market. Ha anche ottenuto un notevole successo amalgamando le sales activities delle compagnie aeree di Lufthansa Group in Svizzera in un’organizzazione comune efficiente. A nome del Management Board, auguro a Jürg tutto il meglio per il futuro”. La ricerca del successore di Jürg Christen è in corso.

PRATT & WHITNEY: IL TEAM LMS IN PRIMA LINEA PER I CLIENTI – Il Pratt & Whitney (P&W) Line Maintenance Services (LMS) team, con sede a Dallas, è noto per la sua rapida risposta, viaggiando in tutto il mondo per garantire le aspettative dei clienti. LMS è incentrato su sicurezza, qualità e affidabilità. Per quasi 15 anni il team ha supportato le emergency maintenance requests, garantendo i più elevati technical dispatch and issue mitigation standards. “Il lavoro di LMS è stato completato dai nostri global maintenance, repair and overhaul (MRO) providers, fornendo assistenza in loco ai clienti per on-wing and near-wing repairs. La nostra vicinanza al cliente ci aiuta a fornire tempi più rapidi e vantaggi economici sia per il cliente che per l’azienda”, ha affermato Kevin Thomas, general manager, LMS. “L’adempimento del nostro mandato globale ci ha portato in Kazakistan per engine changes, in India per engine upgrades e in Russia per supportare i GTF flight testing”, ha affermato Ali Hasan, operations manager, LMS. “Indipendentemente da dove atterriamo, il nostro team è concentrato sulla sua missione di servire l’azienda e fornire risultati”. Mentre Pratt & Whitney continua ad espandere la sua presenza MRO globale, avendo annunciato diversi nuovi shops in Europa e Cina lo scorso anno, il team LMS sta anche valutando opportunità per stabilire un punto d’appoggio in Cina. In ogni occasione in cui ci sono difficoltà con i motori, P&W si rivolge a LMS per alleviare l’incidente prima che si trasformi in una in-shop visit. “Durante la pandemia, tra le altre modifiche, dovevamo adattarci alle restrizioni sui viaggi nazionali e internazionali, nonché alle guidance per salute e sicurezza”, ha affermato Ali. “Sono orgoglioso di poter dire che abbiamo trascorso quasi un mese a sviluppare procedure rigorose per i viaggi che ora vengono utilizzate in tutta l’azienda per proteggersi dal virus”. Il team entra nel 2021 pronto a soddisfare la domanda man mano che cresce, promuovendo un’eccellente soddisfazione del cliente, il tutto mantenendo bassi i costi.

ICAO COMMEMORA LA SCOMPARSA DELL’EX SECRETARY GENERAL YVES LAMBERT – ICAO informa: “La bandiera ICAO sventola oggi a mezz’asta per commemorare la scomparsa il 27 marzo di M. Yves Lambert, ex Secretary General of ICAO. Lambert è stato Secretary General of ICAO dal 1° agosto 1976 al 31 luglio 1988. Durante il suo mandato ha mostrato grande diligenza e professionalità ed è ricordato per la sua gentilezza e umanità. Tra gli altri risultati, Lambert ha svolto un ruolo cruciale nel facilitare l’adozione di un emendamento significativo alla Convention on International Civil Aviation sotto forma di articolo 3 bis, che sottolinea la necessità per gli Stati membri di astenersi dall’utilizzare armi contro aeromobili civili. Prima della sua nomina a Secretary General, Lambert ha servito come Representative of France on the Council of ICAO dal 1973 al 1976, durante il quale ha partecipato ai lavori dell’ICAO Assembly, del Council e dei Committees of the Council, e ha presieduto il Finance Committee e il Committee on Joint Support of Air Navigation Services. La sua straordinaria carriera è proseguita come Director of Air Navigation at the French Direction de la navigation aérienne, in seguito alla quale è stato nominato Director General of Eurocontrol, carica che ha ricoperto fino al suo pensionamento nel 2000”.

ETIHAD AIRWAYS LANCIA VENDITA VERSO LA SVIZZERA – Etihad Airways ha lanciato una vendita per la Svizzera, poiché il paese annuncia che i viaggiatori autorizzati dagli Emirati Arabi Uniti non sono tenuti a mettersi in quarantena all’arrivo. Non è necessario mettersi in quarantena quando si viaggia in Svizzera dagli Emirati Arabi Uniti. I viaggiatori possono entrare in Svizzera se sono cittadini o residenti in Svizzera, Liechtenstein o cittadini di qualsiasi paese dell’UE. I visitatori che iniziano il loro viaggio in un paese elencato come ad alto rischio dalla Svizzera, devono mettersi in quarantena per 10 giorni. Gli Emirati Arabi Uniti non sono classificati come ad alto rischio nell’elenco attuale. Etihad opera tre volte alla settimana sia per Ginevra che per Zurigo, con il Boeing 787-9 Dreamliner. I voli da, per e via Abu Dhabi sono supportati dal programma di sanificazione e sicurezza completamente riprogettato della compagnia aerea, Etihad Wellness, che garantisce il mantenimento dei più elevati standard di igiene in ogni fase del viaggio del cliente. Etihad è stata la prima compagnia aerea al mondo ad annunciare di operare con il 100% del suo equipaggio a bordo vaccinato. Per garantire la massima tranquillità agli ospiti, Etihad è l’unica compagnia aerea al mondo che richiede al 100% dei suoi passeggeri di mostrare un test PCR negativo prima della partenza e all’arrivo ad Abu Dhabi. Si consiglia a coloro che desiderano prenotare di visitare etihad.com e l’app per visualizzare le opzioni e di rimanere informati sui regolamenti di ingresso appropriati nella loro destinazione finale.