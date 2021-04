News Brevi – 10.04.2021

AIR ASTANA LANCIA IL SERVIZIO AEROPORTUALE MEET & GREET – A partire dal 9 aprile 2021, Air Astana introdurrà il servizio Meet & Greet per i passeggeri in arrivo e in partenza negli aeroporti di Almaty e Nur-Sultan, e in transito all’aeroporto di Francoforte. Il nuovo servizio ha lo scopo di facilitare il viaggio dei passeggeri attraverso l’aeroporto, aiutandoli a completare, senza sforzo, le procedure obbligatorie attualmente richieste per i viaggi internazionali. Ad Almaty e Nur-Sultan, il personale incontrerà i passeggeri in partenza e in arrivo nei punti designati all’ingresso e all’uscita all’interno del terminal, assistendoli con la gestione dei bagagli, del check-in e dell’imbarco. A Francoforte, i passeggeri che utilizzano il servizio di transito saranno accolti alla porta dell’aeromobile o all’ingresso del terminal, e saranno aiutati a completare velocemente e in sicurezza l’imbarco sui voli in coincidenza. La tariffa per il servizio Meet & Greet è di Euro 40 per passeggero in tutti e tre gli aeroporti. Ulteriori informazioni sul servizio a questo link: https://airastana.com/kaz/en-US/My-Booking/Meet-Greet.

POSTE AIR CARGO: NUOVA ROTTA PER TEL AVIV – Poste Air Cargo inaugura dal 10 aprile la nuova rotta per Tel Aviv con un volo merci settimanale. Il nuovo collegamento della compagnia cargo del Gruppo Poste Italiane si inserisce nel quadro del piano di espansione sul mercato internazionale, con l’obiettivo di rafforzare la sua presenza nel trasporto aereo merci nel bacino del Mediterraneo. Il volo verso la metropoli israeliana sarà programmato su base settimanale con partenza il sabato dall’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. Tel Aviv è la prima destinazione internazionale di linea per Poste Air Cargo.

IATA INVITA I GOVERNI DI AMERICA LATINA E CARAIBI A STABILIRE UN DIALOGO PER PIANIFICARE IL RIAVVIO – L’International Air Transport Association (IATA), la Latin American and Caribbean Air Transport Association (ALTA) e Airports Council International Latin America and the Caribbean (ACI-LAC) hanno rinnovato il loro appello ai governi dell’America Latina e dei Caraibi per quanto riguarda il bisogno di pianificare in anticipo e in modo coordinato, in modo che l’aviazione commerciale possa riprendersi una volta che le nuove restrizioni ai viaggi saranno abolite nella regione. “L’industria comprende che l’obiettivo principale dei governi è affrontare la crisi della salute pubblica. Il recente inasprimento delle restrizioni sui viaggi ha costretto le compagnie aeree a cancellare voli e a modificare gli orari, influendo negativamente sulla connettività e riducendo il contributo del settore al benessere socioeconomico della regione. In futuro è essenziale che i governi mantengano una comunicazione trasparente e continua con il settore. La air transport value chain richiede una pianificazione anticipata dettagliata per garantire una ripresa sicura e sostenibile dei voli, consentendo così di fornire un servizio affidabile ai passeggeri. Come parte di questo, i governi sono invitati a considerare i lavoratori del settore come essenziali e a includerli nei gruppi prioritari per ricevere i vaccini COVID-19. L’ICAO ha invitato i governi di tutto il mondo a garantire la corretta attuazione delle CART guidance recentemente aggiornate. Le diverse parti interessate del settore hanno messo in atto una serie di misure di biosicurezza per riconquistare la fiducia dei passeggeri. In futuro è essenziale che i governi considerino gli ultimi sviluppi scientifici nella gestione del rischio COVID-19. In questo scenario i test giocheranno un ruolo fondamentale nel dare ai governi la fiducia necessaria per riaprire i propri confini. Gli studi indicano che l’antigen testing è una vera alternativa al PCR testing, perché soddisfa requisiti quali efficacia, costo e scalabilità. L’aviazione guida lo sviluppo socioeconomico nella regione e, lavorando insieme, è possibile recuperare la connettività vitale che genera milioni di posti di lavoro e ripristinare il benessere della popolazione. L’industria fornisce un servizio essenziale alla popolazione e garantisce il trasporto di scorte vitali, compresi i vaccini”, afferma IATA.

ICAO: TRASFORMAZIONE E SOLIDARIETA’ SONO FONDAMENTALI PER LA RIPRESA – Parlando all’UNWTO Global Tourism Crisis Committee and Commission per il Medio Oriente, l’ICAO Secretary General. Dr. Fang Liu, ha osservato che gli impatti della pandemia in corso sulla mobilità internazionale rivelano che il mondo è “tornato ai livelli del 2003 in termini di global seat capacity”. “Qui in Medio Oriente, il totale dei passeggeri è diminuito di oltre il 70% e la ripresa in generale sta procedendo più lentamente che in alcune altre aree del mondo, principalmente a causa degli alti livelli di movimenti internazionali di passeggeri”, ha sottolineato Liu. Sottolineando che il rapido declino del traffico aereo continua a presentare gravi tensioni di liquidità, l’ICAO Secretary General ha identificato tre priorità chiave per il settore industriale globale recentemente approvate dall’ICAO Council’s Aviation Recovery Task Force (CART). La prima su cui ha richiamato l’attenzione è stata la definizione di strategie di gestione del rischio nazionali e regionali per aprire gradualmente rotte aeree basate su misure di salute pubblica reciprocamente riconosciute. La seconda area di priorità evidenziata riguarda le possibili profonde implicazioni a lungo termine per i modelli di business e le operazioni di trasporto aereo tradizionali dopo una pandemia. “La struttura del settore, la domanda di mercato e le aspettative dei clienti saranno tutte influenzate e ognuna di queste a sua volta potrebbe portare a nuovi approcci alle operazioni, alla gestione della rete e della flotta”, ha commentato. Un’altra evidenza è l’evoluzione digitale in molti sistemi e processi di trasporto aereo, sottolineando che ciò accelererà quando i governi e l’industria affronteranno le aspettative per passenger health screening and globally-interoperable digital health credentials. La terza area chiave identificata è la priorità per i settori dell’aviazione e del turismo di imparare insieme dal COVID-19, per migliorare la preparazione generale alle crisi del trasporto aereo, migliorare la sostenibilità economica e ambientale e consentire operazioni più intelligenti. ICAO convocerà una conferenza ad alto livello sul COVID-19 il prossimo ottobre e ha incoraggiato un forte impegno da parte dei leader e delle parti interessate per l’evento.