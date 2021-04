Airbus e Malaysia Airlines estendono il widebody FHS contract

Airbus e Malaysia Airlines hanno firmato un’estensione del loro Flight Hour Services Components (FHS-C) contract per le flotte A330 e A350 del vettore, a seguito del restructuring exercise recentemente completato da Malaysia Airlines.

L’accordo è stato firmato a Kuala Lumpur dal Chief Operations Officer di Malaysia Airlines, Ahmad Luqman Mohd Azmi e dall’Airbus President Asia-Pacific, Anand Stanley.

L’estensione pluriennale copre il supporto tecnico di Airbus per la flotta widebody esistente della compagnia aerea di aeromobili A350 e A330, così come gli A330-200F operati da MASKargo.

FHS-C fornisce component services, compreso spare pool access, on-site-stock presso la main base, nonché components engineering and repairs.

Attraverso FHS-C, Airbus garantisce la disponibilità delle parti e secure aircraft technical performance, grazie a high quality standards and component engineering.

“Siamo lieti di estendere la nostra partnership con Airbus e confidiamo che il brand fornisca il supporto tecnico fondamentale per la nostra flotta widebody. Mentre progrediamo come compagnia aerea e condividiamo la nostra ospitalità malese in tutto il mondo, gli aerei Airbus che voliamo diventeranno un simbolo di affidabilità e coerenza”, ha affermato Ahmad Luqman Mohd Azmi, Chief Operations Officer di Malaysia Airlines.

“Siamo lieti di continuare il nostro stretto rapporto con Malaysia Airlines con l’estensione di questo FHS agreement. Soprattutto in questi tempi difficili, Airbus si impegna a fornire la massima qualità, valore aggiunto e soluzioni su misura ai nostri airline partners, per supportarli e migliorare le operazioni quotidiane della loro flotta”, ha aggiunto Anand Stanley, President Airbus Asia-Pacific.

(Ufficio Stampa Airbus)