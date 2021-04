Boeing: entra in assemblaggio il primo P-8A per la Norvegia

La prima P-8A Poseidon fuselage per la Norvegia è arrivata oggi negli stabilimenti Boeing in Renton, Washington, da Spirit AeroSystems in Wichita, Kansas, segnando una pietra miliare nella produzione del primo di cinque Poseidon per la Royal Norwegian Air Force.

Derivato dal Boeing 737 Next-Generation commercial aircraft, il P-8 viene assemblato per la prima volta nella Boeing Commercial Airplanes 737 production line, dove la fusoliera riceve cavi e sistemi aggiuntivi necessari per supportare componenti e equipaggiamenti militari. L’aereo viene quindi consegnato alla Boeing Defense, Space & Security unit per l’installazione di sistemi militari, per i test e la consegna ai clienti militari.

“Boeing utilizza un collaudato in-line production process per costruire in modo efficiente l’aereo”, ha affermato Christian Thomsen, P-8A Europe program manager. “L’implementazione di best practice consolidate e commercial production-system tools consente al team di ridurre flow time e costi, garantendo al contempo qualità e puntualità nelle consegne ai nostri clienti”.

La Norvegia dovrebbe ricevere il suo primo P-8 entro la fine dell’anno. In totale, cinque P-8 sostituiranno l’attuale flotta norvegese di sei P-3 Orion e tre Jet DA-20 Falcon e forniranno capacità avanzate per mantenere la situational awareness nelle acque sopra e sotto la superficie dell’oceano.

Ad oggi, Boeing ha consegnato 104 velivoli P-8 alla U.S. Navy e a clienti in Australia, India e Regno Unito.

(Ufficio Stampa Boeing)