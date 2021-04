Bombardier celebra il completamento della 100° Global 7500 Business Jet Wing prodotta in Texas

Bombardier ha annunciato il completamento della 100a ala per il suo business jet Global 7500, una pietra miliare significativa per il velivolo leader del settore e per lo stabilimento della società a Red Oak, Texas, dove viene prodotta l’ala avanzata.

“L’advanced wing del velivolo Global 7500 celebra l’ingegnosità e il know-how di Bombardier e contribuisce alle performance eccezionali del velivolo e al volo fluido, offrendo la migliore esperienza di volo nella business aviation oggi. Svolge anche un ruolo significativo nelle eccezionali short-field capabilities del velivolo. Il programma Global 7500 ha recentemente segnato la sua 50a consegna di aeromobili e continua a raccogliere un notevole interesse da parte dei clienti di tutto il mondo per la sua tecnologia innovativa, il design unico della cabina e le performance senza pari”, afferma Bombardier.

“Questa è una pietra miliare importante per il nostro programma Global 7500 e siamo orgogliosi del nostro team qualificato a Red Oak, Texas”, ha affermato Paul Sislian, Executive Vice President, Operations and Operational Excellence, Bombardier. “La loro dedizione e competenza nella produzione di questa ala davvero unica, costruita esclusivamente per il business jet Global 7500, è ciò che contribuisce a renderlo l’ammiraglia del settore”.

Dalla sua entrata in servizio nel 2018, il business jet Global 7500 ha dimostrato un notevole dispatch reliability rate del 99,7% e si è dimostrato l’aereo con le performance più elevate del settore. Ha completato vari record di velocità e voli impegnativi, tra cui la longest city-pair volata da un purpose-built business aircraft, collegando Sydney e Detroit senza scalo.

“Il velivolo ha anche ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il 2019 Aviation Week Grand Laureate Award, il 2019 Robb Report Best of the Best Business Jet of the Year Award e il 2018 Red Dot Award for Product Design. Con quattro distinti living spaces più una crew rest area dedicata, è unico tra i business jet per spaziosità, comfort, flessibilità del design altamente personalizzabile e innovazioni di cabina brevettate.

Gli oltre 600 dipendenti di Bombardier a Red Oak svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il successo del wing program tecnologicamente avanzato. Nel 2019 Bombardier ha istituito il Bombardier Aviation Apprenticeship Program (BAAP) in associazione con il Texas State Technical College (TSTC). L’iniziativa è progettata per sviluppare talenti locali, guidare la crescita aerospaziale regionale e supportare la produzione della Global 7500 aircraft wing. Il programma BAAP è fondamentale per tenere il passo con la crescente domanda dei clienti per gli aeromobili che definiscono il settore”, prosegue Bombardier.

All’inizio di quest’anno Bombardier ha ricevuto il premio Large Employer of the Year da Texas Workforce Solutions per il suo lavoro con TSTC nello sviluppo dell’iniziativa BAAP. Il Large Employer of the Year award onora un datore di lavoro del settore privato con 500 o più dipendenti i cui sforzi e iniziative hanno avuto un impatto straordinario sullo stato del Texas, nonché sui datori di lavoro, sui lavoratori e sulla comunità in cui opera.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)