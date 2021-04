Derazona diventa il primo operatore H160 in Asia Pacifico per il settore oil and gas

Airbus Helicopters si è assicurata un H160 order da Derazona Helicopters, Indonesia, lanciando questo nuovo aeromobile nell’oil and gas sector del paese. Il multi-mission H160 giocherà un ruolo importante nei piani di espansione dell’operatore indonesiano per oil and gas, off-shore, utility and commercial passenger transportation.

“Questo nuovo ordine è benvenuto, mentre la nostra azienda intraprende un viaggio di trasformazione per far crescere la nostra attività. Siamo molto colpiti dalle performance dell’H160 ed entusiasti delle opportunità che questo elicottero all’avanguardia porterà alle nostre operazioni”, ha affermato Ramadi Widyardiono, Business Development Manager di Derazona Helicopters.

“Siamo molto onorati del voto di fiducia di Derazona, diventando non solo il primo operatore H160 del paese, ma il nostro oil and gas launch customer nella regione Asia Pacifico”, ha affermato Vincent Dubrule, Head of Asia Pacific of Airbus Helicopters. “L’H160 cambia le regole del gioco, stabilendo nuovi standard di sicurezza, performance, comfort e design. Confidiamo che sarà una risorsa preziosa per i nostri clienti in quanto rafforzano le loro operazioni con questo versatile cavallo di battaglia”, ha aggiunto.

“Con 68 brevetti, l’innovativo H160 è l’elicottero tecnologicamente più avanzato al mondo progettato pensando alla sicurezza e al comfort dei passeggeri. Il design presenta una suite senza precedenti di ausili per il pilota forniti attraverso la sua avionica Helionix, che riduce sostanzialmente il carico di lavoro dell’equipaggio e diminuisce il rischio di errore del pilota.

Il velivolo è stato progettato fin dall’inizio per soddisfare le difficili condizioni delle oil and gas operations. Le dimensioni compatte saranno un ulteriore vantaggio per l’atterraggio sulle piattaforme petrolifere. Equipaggiato con gli ultimi motori Arrano di Safran Helicopter Engines, l’H160 gode di una riduzione del 15% del consumo di carburante, contribuendo immediatamente alla riduzione delle emissioni. Le Blue Edge blades e il large shrouded Fenestron tail rotor assicurano bassi livelli di rumorosità e allo stesso tempo offrono performance di fascia alta.

Progettato come un multi-mission helicopter in grado di affrontare missioni chiave come offshore transportation, private and business aviation, aeromedical services, search and rescue, nonché altre missioni di servizio pubblico, la flessibilità intrinseca dell’H160 si adatta a tutti i tipi di operazioni intorno al mondo”, afferma Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus Helicopters – Photo Credits: Thierry Rostang – Airbus Helicopters)