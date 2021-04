News Brevi – 12.04.2021

APPROVATO IN NORVEGIA IL PIANO DI RICOSTRUZIONE DI NORWEGIAN – La Oslo County Court ha approvato il Norwegian’s reconstruction plan in Norvegia. Il raggiungimento di questo traguardo significa che entrambi i processi di ricostruzione del Gruppo in Irlanda e Norvegia sono stati ora approvati dai tribunali. La compagnia ora preparerà il processo di raccolta di nuovi capitali. Il tribunale è giunto a una conclusione positiva dopo che i creditori hanno approvato il Norwegian reorganization plan in un periodo di riconciliazione che si è concluso venerdì 9 aprile. “Siamo molto soddisfatti di questa importante decisione positiva del tribunale. Una volta superati questi due principali traguardi legali, possiamo aspettarci di continuare il lavoro di raccolta di new equity”, afferma Jacob Schram, CEO di Norwegian. “Sono molto orgoglioso dei risultati che Norwegian ha raggiunto in questo periodo e sono grato di lavorare al fianco di tanti colleghi che hanno dimostrato un impegno e una determinazione così incrollabili per il nostro successo. Allo stesso tempo, desidero riconoscere il supporto cruciale che abbiamo ricevuto che ci ha permesso di continuare la nostra attività”. Le sentenze sia in Irlanda che in Norvegia diventano definitive una volta ottenuta la planned equity. L’aumento di capitale dovrebbe essere completato durante il mese di maggio.

AIR FRANCE INDUSTRIES KLM ENGINEERING & MAINTENANCE FIRMA CONTRATTO CON GOODYEAR PER LE FLOTTE 737 NG KLM E TRANSAVIA – Goodyear annuncia oggi di essere selezionata da AFI KLM E&M come fornitore unico di pneumatici per le Boeing 737 NG fleets di Air France-KLM Group, che comprendono oltre 130 aeromobili. Per i prossimi dieci anni, KLM e Transavia equipaggeranno i loro aerei 737 NG con Goodyear Flight Leader, offrendo maggiore affidabilità e capacità. “Siamo fiduciosi che Goodyear Flight Leader fornirà performance eccezionali sulla nostra flotta 737 NG e sosterrà i nostri obiettivi di sostenibilità complessivi grazie alla loro ricostruibilità”, afferma Ton Dortmans, EVP KLM Engineering & Maintenance. La Goodyear’s retread factory in Tilburg si trova vicino al principale aeroporto olandese di Schiphol, consentendo un servizio clienti rapido ed efficiente per superare ulteriormente le aspettative dei clienti. L’esclusivo cord body shape del pneumatico Goodyear Flight Leader aiuta a ridurre lo stress mentre lo pneumatico passa dalla tensione alla compressione. Opera in un’ampia gamma di condizioni operative e presenta un design del battistrada con mescola speciale e un’ampia area di contatto, offrendo la versatilità per operare su diversi tipi di piste. Ci sono due misure montate, per nose and main tyres, con uno speed rating/unit di 225 MPH. “Siamo lieti di lavorare a stretto contatto con AFI KLM E&M e di fornire alle flotte 737 NG KLM e Transavia una delle nostre gamme più versatili, Flight Leader. Il nostro obiettivo è fornire la migliore qualità e servizio ai nostri clienti. Non vediamo l’ora di supportare le operazioni di KLM e Transavia”, afferma Loïc Ravasio, General Manager Goodyear Aviation EMEA.

ETIHAD AIRWAYS: PROGRAMMA PER CELEBRARE I 50 ANNI DEGLI UAE – Etihad Airways ha presentato un programma della durata di un anno per celebrare i 50 anni dalla fondazione della nazione. Il programma verrà lanciato in tre fasi, concentrandosi sul passato, sul presente e guardando al futuro. La compagnia aerea ha lanciato una piattaforma dedicata su etihad.com/uae50 e mira a coinvolgere la comunità locale nel suo programma, che sarà rivelato in dettaglio nel corso dell’anno. Cittadini, residenti e ospiti degli Emirati Arabi Uniti avranno la possibilità di partecipare e vincere uno dei 50.000 premi che verranno distribuiti nel corso dell’anno. Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Quest’iniziativa di un anno dimostra la celebrazione del passato e l’impegno di Etihad per i prossimi 50 anni di questo incredibile paese. In qualità di uno dei brand leader degli Emirati Arabi Uniti, Etihad è orgogliosa di portare il mondo ad Abu Dhabi per partecipare a questa celebrazione”. Il primo progetto di questa serie di celebrazioni è ‘legacy of a nation’, che traccia le storie non raccontate della nazione negli ultimi 50 anni. Il secondo pilastro del programma è ‘values that unite’, in cui Etihad collaborerà con espressionisti di diversi ceti sociali, per co-creare un’opera che commemori questa occasione propizia. La fase finale di questa campagna è intitolata ‘hosting the world’. Etihad incoraggerà, sosterrà e faciliterà le persone i visitatori speciali da tutto il mondo per sperimentare la calorosa accoglienza degli Emirati Arabi Uniti. I 50.000 premi vanno da voli gratuiti, miglia bonus Etihad Guest, a buoni sconto per esperienze in tutta Abu Dhabi e saranno assegnati durante tutto l’anno.

SAS: RESTANO LE RESTRIZIONI, MA C’E’ STATO UN AUMENTO DEI VIAGGI A MARZO – A marzo 310.000 passeggeri hanno volato con SAS, un aumento di circa il 40% rispetto a febbraio, ma quasi il 70% in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. L’aumento della domanda ha portato ad un miglioramento del load factor rispetto a febbraio di 5 punti percentuali, al 31%. Il load factor continua ad essere generalmente più elevato sul traffico scandinavo ed europeo di SAS, dove ammonta al 44% a marzo, con un miglioramento di 2 punti percentuali rispetto a febbraio. “Il numero di passeggeri e prenotazioni future è aumentato nel corso del mese, ma da livelli molto bassi. Lo sviluppo della domanda di viaggi aerei dipende interamente dalle vaccinazioni in corso e dal fatto che le restrizioni ai viaggi possono essere allentate e coordinate tra paesi e regioni. Sebbene il mercato per il settore dell’aviazione rimanga difficile, siamo riusciti a garantire accordi di finanziamento favorevoli per le future consegne di aeromobili da Airbus durante il mese. I nuovi velivoli ci portano verso una flotta unificata con consumi ed emissioni significativamente inferiori”, afferma Rickard Gustafson, CEO di SAS.

EASA VIRTUAL GENERAL AVIATION SEASON OPENER IL 28-29 APRILE 2021 – EASA informa: “Unisciti a noi alla prima EASA virtual General Aviation Season Opener dal 28 al 29 aprile 2021 per saperne di più su come riavviare in sicurezza, affrontare le condizioni meteorologiche e le ultime novità sull’aeronavigabilità e la manutenzione. A causa delle attuali difficoltà con l’incontro di persona e del ritardo dell’AERO tradeshow, che di solito si svolge ad aprile, fino a luglio 2021, EASA vorrebbe rimanere in contatto con la GA community attraverso questo formato virtuale. Condivideremo e scambieremo con voi aggiornamenti sulla GA Roadmap, il ruolo del volo strumentale, Part-M Light, technician licensing, Part-21 Light and CS-STAN. Registrati e unisciti a noi il 28 e 29 aprile 2021. Non vediamo l’ora di iniziare questo scambio virtuale con te. Non è prevista alcuna quota di registrazione per questo evento”. Info su: https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/events/easa-general-aviation-season-opener-2021.

EMIRATES E SHERAA SIGLANO MOU PER SUPPORTARE LE STARTUP NEGLI UAE – Emirates ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con Sharjah Entrepreneurship Center (Sheraa) per rafforzare ed espandere l’ecosistema dell’imprenditorialità negli Emirati Arabi Uniti. L’accordo rende Emirates un partner strategico ufficiale di Sheraa, offrendo tariffe scontate da e per la sua rete di oltre 90 destinazioni per lo Sharjah Entrepreneurship Festival e startup che si trasferiscono negli Emirati Arabi Uniti attraverso la global soft-landing offering di Sheraa, che fornisce un pacchetto di incentivi per facilitare l’ingresso per startup tecnologiche. Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates Airline, ha elaborato la nuova partnership: “Emirates è da tempo sostenitore di start-up e iniziative innovative all’interno dell’ecosistema dei viaggi e dell’aviazione, e siamo lieti di collaborare con Sheraa per supportare gli sforzi più ampi degli Emirati Arabi Uniti per creare un ambiente vivace per le start-up in una vasta gamma di settori. Gli Emirati Arabi Uniti si sono chiaramente affermati come hub per l’innovazione e le idee e il trampolino di lancio per start-up ad alto potenziale. Contribuiremo a tali sforzi attraendo e collegando le start-up negli Emirati Arabi Uniti con Sheraa attraverso la nostra rete, con l’obiettivo finale di promuovere l’innovazione e stimolare un’attività economica preziosa”. Najla Al Midfa, CEO di Sheraa, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Emirates Airline come partner strategico, aprendo nuove strade per la collaborazione nell’ecosistema imprenditoriale degli Emirati Arabi Uniti”. Come parte dell’intesa tra le due organizzazioni, Emirates lavorerà a fianco di Sheraa come partner strategico, sia a livello locale che attraverso i suoi roadshow ed eventi internazionali che mirano ad attrarre startup da tutto il mondo negli Emirati Arabi Uniti. Sin dal suo inizio, Sheraa ha supportato con successo 114 startup.