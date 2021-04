Emirates: il volo EK2021 celebra i progressi degli Emirati Arabi Uniti nella vaccinazione e nel recupero dei viaggi

Il volo Emirates EK2021 ha compiuto un viaggio attraverso i diversi emirati il 10 aprile 2021 (leggi anche qui), per celebrare i notevoli progressi degli Emirati Arabi Uniti nella vaccinazione Covid-19 di cittadini e residenti, attraverso un programma di vaccinazione nazionale che ha somministrato quasi 9 milioni di dosi fino ad oggi.

“Il volo speciale, che trasportava a bordo equipaggio e passeggeri completamente vaccinati, non aveva precedenti nel settore in termini di dimensioni. Con quasi 400 clienti completamente vaccinati a bordo, il volo ha dimostrato fiducia ed entusiasmo per i viaggi aerei.

EK2021 è stato inoltre supportato da fully vaccinated teams in tutto l’ecosistema, dall’equipaggio di bordo al personale di terra, dimostrando la prontezza dell’UAE aviation eco-system a supportare il ritorno sicuro dei viaggi aerei. Nonostante la pandemia, gli Emirati Arabi Uniti hanno mantenuto il loro status di hub leader nel settore dell’aviazione globale e continueranno a far crescere la propria posizione di hub per il traffico passeggeri e cargo, investendo in innovazioni e strette collaborazioni con tutte le parti interessate”, afferma Emirates.

A bordo dell’EK2021 c’era un gruppo di alti funzionari delle principali entità del settore dell’aviazione e della salute, ospitati da Emirates.

His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group, ha dichiarato: “Il rapido ritmo e il progresso degli Emirati Arabi Uniti nella vaccinazione della nostra popolazione è una testimonianza della visione e dell’impegno della nostra leadership per salvaguardare le nostre comunità e gestire la pandemia, per proteggere sia i cittadini che i residenti. Il volo di oggi è una vetrina degli sforzi combinati e della dedizione di tutte le parti interessate nel sostenere il programma di vaccinazione e l’attuazione di protocolli negli ultimi 12 mesi per garantire un viaggio sicuro, stimolare il traffico passeggeri e gettare le basi per l’aumento dei viaggi nel prossimo futuro. Emirates continua a sostenere il programma di vaccinazione nazionale e siamo soddisfatti dei progressi compiuti all’interno del Gruppo nella vaccinazione dei nostri dipendenti”.

Adel Al Redha, Emirates Chief Operating Officer, ha dichiarato: “Vorremmo ringraziare l’UAE Ministry of Health and Prevention, la Dubai Health Authority, l’UAE General Civil Aviation authority (GCAA), Dubai Airports, GRFDA, Dubai Police, Airbus, Pure Health e altre parti interessate per la loro stretta collaborazione e il supporto del nostro volo speciale”.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno attualmente uno dei più alti tassi di vaccinazione al mondo per i cittadini e residenti, a 90,22 dosi per 100 persone. L’eccezionale impegno delle autorità sanitarie negli Emirati Arabi Uniti ha contribuito a raggiungere la somministrazione di quasi 9 milioni di dosi di vaccino Covid-19.

Parallelamente, il programma di vaccinazione di Emirates Group è stato implementato tra la sua forza lavoro negli Emirati Arabi Uniti meno di tre mesi fa e da allora ha fornito il vaccino a oltre 35.000 dipendenti Emirates nei suoi centri di vaccinazione.

Il volo è stato operato con il nuovo A380 di Emirates, che presentava i nuovi posti Premium Economy della compagnia aerea e interni rinnovati in ogni classe di cabina. I clienti First e Business Class hanno potuto socializzare in sicurezza nell’iconica A380 Onboard Lounge. Inoltre, tutti i clienti hanno goduto di un pasto completo.

Combinando la tecnologia aeronautica più avanzata e un design della cabina ispirato, l’A380 rimane uno dei preferiti dai clienti per il suo comfort e la spaziosità. Questo mese Airbus ha lanciato un’app di viaggio chiamata “Tripset”. L’applicazione aggrega e fornisce informazioni di volo e di viaggio per ripristinare la fiducia dei passeggeri nel loro viaggio end-to-end quando viaggiano in aereo durante la pandemia COVID-19. Fornisce ai passeggeri le condizioni di viaggio più recenti e pertinenti, le restrizioni e i requisiti sanitari in vigore, senza dover consultare una varietà di fonti. Tripset fa parte del continuo impegno di Airbus, insieme a compagnie aeree, partner industriali e agenzie di regolamentazione, per incoraggiare il pubblico a mantenere la fiducia nei viaggi aerei, supportando il ritorno al volo sicuro e ben coordinato, che è essenziale per la ripresa economica dal COVID-19.

A terra, i passeggeri hanno effettuato il check-in utilizzando le ultime tecnologie biometriche per un viaggio senza interruzioni attraverso più punti di contatto. I touchpoint biometrici sono stati recentemente ampliati per includere oltre 18 banchi check-in e 15 gate di imbarco in aeroporto. Di conseguenza, i clienti di tutte le classi hanno usufruito di un accesso biometrico senza interruzioni per sperimentare le First and Business Class lounge a DXB.

A tutti i passeggeri del volo EK2021 sono stati forniti rapid COVID-19 PCR tests, facilitati da Pure Health. Pure Health, il più grande fornitore di soluzioni sanitarie integrate negli Emirati Arabi Uniti, ha facilitato la somministrazione di oltre 4 milioni di test PCR negli aeroporti di Dubai fino ad oggi. Ha anche svolto un ruolo fondamentale nel fornire supporto ai test COVID-19 per l’industria aeronautica in generale, dall’inizio della pandemia.

Dopo il check-in, i passeggeri hanno ricevuto la spilla verde ‘Choose to Vaccinate’ e hanno scattato foto per celebrare l’evento speciale. Tutti i clienti del volo EK2021 che sono passati attraverso l’immigrazione hanno anche ricevuto un timbro personalizzato ‘Choose to Vaccinate’ su ogni carta d’imbarco come ricordo aggiuntivo.

Quando i passeggeri sono sbarcati, sono stati consegnati certificati commemorativi per aver preso parte a questa iniziativa.

Tutti i proventi del volo EK2021 sono stati donati alla Emirates Airline Foundation, l’organizzazione di beneficenza senza scopo di lucro della compagnia aerea che sostiene progetti volti a migliorare la qualità della vita dei bambini svantaggiati in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)