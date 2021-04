Qatar Airways e JetBlue ampliano la loro partnership strategica

Qatar Airways annuncia l’espansione della sua strategic codeshare partnership con JetBlue, che offrirà ai passeggeri del vettore statunitense più opzioni e comodità per prenotare viaggi verso destinazioni internazionali. Le vendite sono iniziate con i voli in codeshare aggiuntivi a partire dal 19 aprile 2021 tra gli Stati Uniti e Doha e il 1° maggio 2021 per le destinazioni oltre Doha.

Il Chief Commercial Officer di Qatar Airways, Thierry Antinori, ha dichiarato: “Nonostante la pandemia, noi di Qatar Airways abbiamo continuato ad espandere la nostra presenza negli Stati Uniti costruendo solide relazioni con i nostri partner strategici delle compagnie aeree nella regione e ottimizzando costantemente i nostri collegamenti tra gli Stati Uniti e la nostra rete in crescita di oltre 130 destinazioni. Siamo lieti di dare il benvenuto a JetBlue nella nostra vasta rete globale e di offrire ai nostri passeggeri americani una connettività senza interruzioni attraverso il miglior aeroporto del Medio Oriente verso più destinazioni internazionali.

Grazie alla collaborazione con le principali compagnie aeree come Alaska Airlines, American Airlines e JetBlue, i nostri passeggeri possono facilmente connettersi attraverso i nostri 12 gateway statunitensi a più di 220 mercati negli Stati Uniti e oltre 130 destinazioni in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di sviluppare ulteriormente la nostra strategic partnerships, man mano che i viaggi globali si riprendono, continuando a offrire ai nostri clienti servizi leader a livello mondiale e l’esperienza di viaggio che si aspettano”.

Scott Laurence, JetBlue Head of revenue and planning, ha dichiarato: “JetBlue e Qatar Airways guidano il settore con il servizio pluripremiato e le eccezionali esperienze di volo, motivo per cui la nostra partnership è stata un così grande successo negli ultimi dieci anni. Ora, con un code-share esteso che copre quasi una dozzina dei principali gateway o punti di collegamento degli Stati Uniti, un numero ancora maggiore di viaggiatori può godere di un’esperienza di viaggio globale senza interruzioni tra le nostre compagnie aeree”.

Questo accordo di code-share ampliato si basa sulla partnership delle due compagnie aeree iniziata nel 2011. I passeggeri di Qatar Airways beneficiano già dell’accesso a più di 50 destinazioni attraverso la rete di JetBlue. Come parte dell’accordo di code-share ampliato, i passeggeri JetBlue possono ora prenotare viaggi con Qatar Airways da e verso nove dei gateway statunitensi della compagnia aerea: Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas / Fort Worth (DFW), Atlanta (ATL), Houston (IAH), Miami (MIA), New York (JFK), Philadelphia (PHL) e Washington (IAD)

L’espansione di questa partnership strategica fornirà opzioni di viaggio più flessibili tra Stati Uniti, Caraibi, America Latina e Africa, Asia e Medio Oriente.

I passeggeri JetBlue potranno anche prenotare viaggi su sette rotte oltre Doha, approfittando delle connessioni tramite il miglior aeroporto del Medio Oriente da e per Amman (AMM), Entebbe (EBB), Kuala Lumpur (KUL), Maldive (MLE ), Muscat (MCT), Salalah (SLL), Seychelles (SEZ) e Singapore (SIN). A breve termine e soggetta alle approvazioni normative, JetBlue aggiungerà molte altre destinazioni al suo virtual network in collaborazione con Qatar Airways in Africa, Asia e Medio Oriente, tra cui Addis Abeba (ADD), Nairobi (NBO) e Kigali (KGL), consentendo ulteriori opzioni di collegamento tra il Nord America e il resto dell’estesa rete di Qatar Airways.

Questo accordo di code-share ampliato segue i recenti sviluppi della partnership strategica con JetBlue per tutta la stagione invernale, con l’aggiunta del codice di Qatar Airways sui voli caraibici del vettori statunitense, che consentono viaggi senza interruzioni attraverso gli hub di New York (JFK) e Boston (BOS) di JetBlue verso Aruba (AUA), Bermuda (BDA), Isole Cayman (GCM), Curacao (CUR), Grenada (GND), St Marteen (SXM) e Santa Lucia (UVF).

Questa partnership consente inoltre ai membri dei programmi fedeltà di entrambe le compagnie aeree di godere di una più ampia gamma di opzioni. Il Privilege Club di Qatar Airways e i TrueBlue members di JetBlue beneficeranno inizialmente della possibilità di accumulare punti Qmiles o TrueBlue entro la fine dell’anno. Quindi, in futuro, questi vantaggi si amplieranno con la possibilità di riscattare i punti sui voli di entrambi i vettori.

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire la sua rete, che attualmente comprende oltre 130 destinazioni, con piani per aumentare a oltre 1.200 voli settimanali verso oltre 140 destinazioni entro la fine di luglio 2021. Qatar Airways attualmente opera voli da e per 12 destinazioni negli Stati Uniti: Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas-Fort Worth (DFW), Houston (IAH), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK), Philadelphia (PHL), San Francisco (SFO), Seattle (SEA) e Washington, DC (IAD), con Atlanta (ATL) che riprenderà il 1° giugno.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)