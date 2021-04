Embraer: il Board of Directors diventerà più globale

Conformemente alla strategia 2021-2025 di Embraer, incentrata sulla crescita attraverso partnership globali, innovazione e diversificazione del business, quest’anno il Board of Directors includerà due membri stranieri di riconosciuta esperienza in Commercial Aviation nello Strategy Committee.

“Il settore dell’aviazione è in piena trasformazione di fronte a numerose sfide come la pandemia, l’arrivo di nuovi operatori e lo sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili. Embraer sta anche attraversando un processo di evoluzione accelerato e comprende che l’incorporazione di global members nei Board Committees, e inoltre nel prossimo mandato del Board, mira a rafforzare la gestione migliorando la nostra visione globale e preparando l’azienda per il futuro”, afferma Alexandre Silva, President of Embraer’s Board of Directors.

Il Board of Directors è composto da 11 membri effettivi, otto dei quali indipendenti. Il governo brasiliano, titolare della Golden Share, nomina un membro, mentre i dipendenti ne indicano altri due. Il Board of Directors ha attualmente il supporto di tre advisory committees: Audit, Risks and Ethics Committee, People and ESG Committee, Strategy and Innovation Committee.

(Ufficio Stampa Embraer)