FAA e EASA approvano il Viasat Ka-band In-Flight Connectivity System per i velivoli Bombardier Challenger 300-Series

Bombardier e la società di comunicazioni globali Viasat Inc. annunciano l’approvazione normativa per l’installazione e l’uso del Viasat Ka-band in-flight connectivity (IFC) business aviation system sugli aeromobili Challenger 300 e Challenger 350 in servizio, per le velocità di download più elevate disponibili nel super midsize segment. Questa soluzione è offerta anche per i nuovi business jet Challenger 350, rafforzando ulteriormente la combinazione vincente del velivolo tra performance e cabin experience. I Supplemental Type Certificates (STC) sono stati ricevuti con successo dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti e dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA).

Viasat ha annunciato per la prima volta che avrebbe portato una maggiore connettività in cabina ai business jet Bombardier Challenger 300 e Challenger 350 nel luglio 2020. L’approvazione delle normative apre la strada agli operatori di tali aeromobili per l’installazione del Viasat Ka-band Global Aero Terminal 5510 per una premier in-cabin internet experience sulle rotte e sulle regioni più trafficate. L’installazione del sistema Viasat sarà disponibile presso la rete mondiale di centri di assistenza di Bombardier.

“Bombardier è entusiasta di offrire ai clienti il sistema Viasat Ka-Band, che fornisce connettività in volo arricchita per i passeggeri e l’equipaggio in tutte le fasi del volo”, ha affermato Elza Brunelle-Yeung, Senior Director of Products, Pricing and Digital for Bombardier’s Service and Support, and Corporate Strategy organization. “Questa connettività migliorata eleva ulteriormente l’esperienza di cabina impareggiabile a bordo dei nostri aeromobili della serie Challenger 300”.

Con i recenti annunci che evidenziano la rapida crescita della rete di supporto mondiale di Bombardier, anche a Melbourne e Berlino, l’introduzione di numerosi nuovi prodotti e servizi e gli ultimi sviluppi nel programma Smart Link Plus, Bombardier continua a rafforzare il suo impegno a fornire ai clienti la migliore esperienza di servizio nel settore.

Claudio D’Amico, Viasat’s business area director, Business Aviation, ha aggiunto: “L’ottenimento dell’STC approval per i velivoli Challenger 300 e Challenger 350 consente agli operatori di sfruttare il Viasat ‘no speed limit’ Ka-band IFC service, la più veloce e più robusta business aviation IFC offering nel super midsize business jet market. Il nostro servizio supporta funzionalità business-critical tra cui videoconferenze e accesso VPN, nonché l’uso simultaneo di app di intrattenimento, inclusi streaming video e audio”.

Oggi, il Viasat Global Aero Terminal 5510 terminal comunica con le piattaforme satellitari ViaSat-1, ViaSat-2 e KA-SAT di Viasat ed è atteso che sarà forward-compatible con il Viasat next-generation satellite system. La compatibilità futura consentirà ai clienti di installare Viasat e di abbonarsi a un pacchetto di servizi oggi, con la garanzia di poter accedere a capacità satellitare aggiuntiva e copertura estesa una volta che la costellazione ViaSat-3 sarà lanciata e operativa.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)