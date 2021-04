Eurowings amplia notevolmente la sua offerta a Dortmund, con due voli anche verso l’Italia

Eurowings sta rafforzando la sua offerta a Dortmund: nel 2021 summer flight schedule, la sussidiaria Lufthansa sta ampliando in modo significativo i suoi servizi e offrendo ai viaggiatori da Dortmund altre sei interessanti destinazioni di vacanza in Spagna, Italia e Grecia. Le nuove destinazioni turistiche Alicante, Malaga, Catania, Napoli, Heraklion e Kavala completano i collegamenti esistenti che Eurowings già opera con successo con l’hub di Lufthansa a Monaco, nonché con Spalato e Maiorca. Eurowings ha ampliato i suoi collegamenti con la popolare isola delle Baleari in particolare.

Per servire il programma estivo ampliato, Eurowings stazionerà un secondo aereo nella metropoli della Ruhr a partire da giugno 2021. In questo contesto, anche il “BVB Mannschafts-Airbus”, noto in tutta Europa per la sua speciale livrea nera e gialla, sarà ospite fisso a Dortmund, decollando dal suo aeroporto di origine nella regione della Ruhr.

“Dortmund non è solo la casa del nostro partner Borussia Dortmund, ma è anche il luogo in cui si trovano le radici di Eurowings”, ha affermato Jens Bischof, CEO di Eurowings. “Ecco perché sentiamo un legame particolarmente stretto con questa località e stiamo ampliando la nostra offerta di voli con tutta la dovuta cautela. In tal modo, aderiamo rigorosamente al nostro concetto di igiene leader del settore. Insieme a tutti i residenti di Dortmund, siamo lieti che il BVB Mannschafts-Airbus può ora decollare da qui con maggiore frequenza”.

Come su tutti i voli Eurowings, i passeggeri possono prenotare un free middle seat anche da Dortmund in anticipo per 10 euro, online su eurowings.com. Il free middle seat può essere prenotato anche successivamente tramite call center o anche poco prima della partenza al banco check-in. La prenotazione è possibile fintanto che ci sono ancora abbastanza posti disponibili sul volo prenotato. Se un passeggero opta per l’offerta, il posto libero viene bloccato con la prenotazione e quindi garantito per non essere assegnato.

Dortmund-Monaco fino a 11 volte a settimana

Dortmund-Split fino a due volte a settimana

Dortmund-Maiorca fino a 16 volte a settimana

Nuovo dal 2 giugno: Dortmund-Alicante fino a due volte a settimana

Nuovo dal 2 giugno: Dortmund-Malaga fino a due volte a settimana

Nuovo dal 2 giugno: Dortmund-Catania fino a tre volte a settimana

Nuovo dal 4 giugno: Dortmund-Napoli fino a due volte a settimana

Nuovo dal 1 giugno: Dortmund-Heraklion fino a tre volte a settimana

Nuovo dal 3 giugno: Dortmund-Kavala fino a due volte a settimana

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)