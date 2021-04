Boeing e Sikorsky continuano a far progredire il DEFIANT X per il FLRAA Program

Boeing e Sikorsky hanno rilasciato la seguente dichiarazione congiunta riguardo il DEFIANT X e il progamma FLRAA: “Siamo entusiasti della nostra continua collaborazione con l’Army per il Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) Competitive Demonstration and Risk Reduction (CD&RR) program, per sviluppare questa vitale capacità di modernizzazione. DEFIANT X si basa sulle handling qualities and transformational capabilities dimostrate nei test di volo dal nostro SB>1 DEFIANT technology demonstrator ed è già in fase di test e valutazione in un ambiente di combattimento digitale. Il risultato è un design adattabile che offre transformational speed, range e manovrabilità senza precedenti all’X. DEFIANT X sarà un elemento fondamentale per la convergenza a tutto spettro dei joint operations assets nel multi-domain operational battlefield.

Man mano che prosegue il CD&RR, perfezioneremo il set finale di requisiti del sistema d’arma e completeremo la nostra revisione preliminare del progetto per il nostro DEFIANT X weapon system. A supporto di questa revisione saranno le subsystem preliminary design reviews condotte con i nostri fornitori. L’obiettivo generale di questa fase del programma è consentire la corretta esecuzione del detailed design dopo la selezione del contratto. Il team di centinaia di esperti selezionati da Sikorsky e Boeing continuerà il lavoro per sviluppare un optimized assault aircraft per l’esercito. Altre attività includeranno:

– Perfezionare il nostro virtual prototype, utilizzando un gemello digitale e tecniche di progettazione digitale che sono incorporate nei nostri processi odierni. La progettazione e la produzione digitale all’avanguardia sono già in uso in altri programmi di produzione e consentiranno all’esercito non solo di ridurre i costi di acquisizione, ma consentiranno aggiornamenti rapidi e convenienti per stare al passo con l’evoluzione della minaccia. Continueremo ad affinare i nostri strumenti con i dati dei test di volo, il nostro powered system test bed, end to end SIL, Sikorsky S-97 RAIDER flight test e altre attività di riduzione del rischio.

– Affinare e dimostrare il nostro Modular Open Systems Approach che consentirà all’esercito di modificare e aggiornare rapidamente DEFIANT X man mano che si presentano nuove esigenze e opportunità.

– Chiudere i dettagli riguardo una eccezionale warfighter experience, che inlcude i piloti in cockpit, crew chiefs e le truppe in cabina. I manutentori continueranno a eseguire procedure su larga scala nei laboratori di realtà virtuale, condividendo la loro prospettiva con i progettisti su tutto, dalla facilità di accesso, all’ergonomia, a quanto sia semplice rimuovere le parti per la manutenzione.

– Quantificare affidabilità, manutenibilità e disponibilità, migliori del collaudato UH-60 BLACK HAWK nonostante il salto di capacità.

Sebbene lo sviluppo e la progettazione completati durante la CD&RR Phase II continueranno a informare l’USG per la loro selezione FLRAA verso la metà del 2022, lo sforzo nella Phase II fa anche parte di una serie di developmental steps and design reviews. La Phase II è incentrata sulla funzionalità, l’integrazione e lo sviluppo di tutti i dati e gli artefatti per eseguire una preliminary design review”.

(Ufficio Stampa Boeing)