Brussels Airlines si prepara al graduale rilancio durante l’estate

Con i programmi di vaccinazione in corso in molti paesi e la domanda di viaggi che inizia lentamente a riprendersi per l’estate, Brussels Airlines prepara le sue operazioni per un graduale potenziamento della sua offerta di voli.

“In una compagnia aerea, ciò non avviene dall’oggi al domani e ci vogliono diversi mesi per prepararsi. Non solo abbiamo bisogno di preparare i nostri aerei a riprendere il volo, ma dobbiamo anche riportare i nostri cabin and cockpit crew, oltre che i nostri colleghi delle Ground Operations, a regime e completamente addestrati dopo un periodo di inattività”, afferma Brussels Airlines.

“Nell’aviazione nulla è lasciato al caso e la sicurezza è sempre la massima priorità. Pertanto, il nostro Training department ha elaborato un programma molto approfondito e intenso per assicurarci di preparare completamente i nostri piloti a decollare di nuovo. Il primo gruppo ha iniziato la formazione all’inizio di aprile. Per ogni pilota, il programma richiede circa un mese per essere completato e include 14 ore di formazione teorica, inclusi self-study and classroom trainings per rivedere tutte le procedure di volo e dell’aeromobile, 12 ore di simulatore e da 10 a 20 voli con un istruttore, a seconda dell’esperienza del pilota. Ultimo ma non meno importante, ogni pilota esegue un line check prima di essere rilasciato per volare di nuovo da solo. In totale 150 piloti devono seguire questo complete training e prevediamo di terminare il programma di addestramento entro l’estate. I nostri altri 400 piloti sono stati continuamente addestrati negli ultimi mesi.

Per quanto riguarda i cabin crew, dal 1° maggio 130 colleghi in disoccupazione temporanea verranno gradualmente riqualificati per compiti di volo con sette-dieci giorni di corsi di aggiornamento, a seconda del tipo di voli che operano (corto raggio o lungo raggio), con diversi voli di familiarizzazione per tenere a mente tutte le procedure di sicurezza e le misure igieniche relative al Coronavirus quando accolgieranno nuovamente i passeggeri a bordo.

Anche a terra prepariamo i nostri colleghi aeroportuali per i loro compiti. Ricevono corsi di aggiornamento e lavorano in coppia con i colleghi il primo giorno del loro rientro”, comunica la compagnia.

“Oggi, 21 dei nostri 38 aerei sono operativi. Per aumentare la nostra offerta di voli, ovviamente dobbiamo anche riportare in volo sempre più aeromobili per prepararci all’estate.

Poiché gli aerei sono fatti per volare, non per stare a terra, ci siamo impegnati meticolosamente a mantenerli al meglio mentre erano inattivi, al fine di tenerli in ottima forma in vista del riavvio. Per riattivare un velivolo dopo un periodo così lungo (alcuni sono stati parcheggiati da marzo 2020), i nostri team di manutenzione eseguono procedure approfondite, controllando scrupolosamente la fusoliera e le parti mobili, controllando ogni impianto e testando tutti gli electronic systems. Anche i motori vengono sottoposti a test, vengono sostituiti i giubbotti di salvataggio e altri equipaggiamenti di sicurezza se scaduti, inoltre viene preparata la cabina con un’accurata pulizia. Infine, si esegue un volo di test, per dare all’aereo un GO finale per le operazioni. L’intero processo di de-storage richiede circa 200 ore di lavoro per aeromobile”, prosegue Brussels Airlines.

“Accogliere più passeggeri significa che è ancora più importante sottolineare ed applicare le stesse misure Coronavirus di prima. Queste includono una maschera facciale obbligatoria durante l’intero volo (all’arrivo in aeroporto) per ogni passeggero a partire dai sei anni, imbarco e sbarco fila per fila per evitare code nell’aereo, disinfezione extra dell’aeromobile e, naturalmente corretta igiene delle mani. Tutti i nostri aeromobili sono dotati di filtri HEPA che forniscono continuamente aria pulita a bordo.

Poiché molti paesi hanno ancora restrizioni specifiche, chiediamo ai nostri passeggeri di verificare i requisiti prima di viaggiare. E ovviamente continuiamo a offrire i nostri biglietti riprenotabili, in modo che i nostri clienti abbiano la massima flessibilità per modificare i loro piani di viaggio e possano prenotare i loro voli in tutta tranquillità”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)