L’Airbus A400M conduce una helicopter refuelling certification campaign

L’Airbus A400M new generation airlifter ha condotto con successo una helicopter air-to-air refuelling certification campaign, completando la maggior parte dei suoi obiettivi di sviluppo e certificazione. Airbus Defence and Space mira a ottenere la full helicopter air-to-air refuelling certification entro la fine dell’anno, con la conclusione di tutti i night operation trials obbligatori.

I flight tests, eseguiti in coordinamento con il French Armament General Directorate (DGA), hanno coinvolto operazioni con due elicotteri H225M della French Air Force.

La campagna si è svolta in day and night conditions sulla costa occidentale della Francia, tra 1.000 piedi e 10.000 piedi e velocità di volo fino a 105 nodi. Durante questi voli, sono stati raggiunti un totale di 81 wet contacts e sono state trasferite 6,5 tonnellate di carburante, includendo per la prima volta il rifornimento simultaneo di due elicotteri. I test hanno confermato i risultati positivi delle dry and wet contact operations.

L’helicopter air-to-air refuelling è una capacità militare chiave per le operazioni delle forze speciali, che coinvolge aeromobili con diversi profili di volo e che condividono un common flight envelope molto limitato, richiedendo close formation flying patterns a basse altitudini e in condizioni notturne.

Con questa capacità l’A400M diventa uno dei pochi tanker aircraft al mondo in grado di svolgere tali operazioni. Il multi-purpose H225M è uno dei pochi elicotteri al mondo in grado di effettuare il rifornimento in volo, estendendo il range standard di 700 nm fino a 10 ore di volo.

L’A400M è certificato come standard per essere rapidamente configurato in tanker. Trasportando fino a 50,8 tonnellate di carburante nelle ali e nel centre wing box, senza compromettere la cargo hold area, possono essere installati anche due additional cargo hold tanks, che forniscono ulteriori 5,7 tonnellate di carburante ciascuno. I separate cargo hold tanks consentono l’uso di diversi tipi di carburante, consentendo all’A400M di soddisfare le esigenze di diversi tipi di aeromobili riceventi.

Come tanker, l’A400M ha già dimostrato la sua capacità di rifornire fighter receivers come Eurofighter, Rafale, Tornado o F/A-18 alle loro velocità e altitudini preferite, ed è anche in grado di rifornire altri large aircraft, come un altro A400M, C295 o C-130.

