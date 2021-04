Rolls-Royce: prosegue il programma ACCEL

Rolls-Royce sta sviluppando un aereo completamente elettrico che mirerà al record, con una velocità target di 300+ MPH (480+ Km/h).

“Ispirare gli scienziati e gli ingegneri di domani è un obiettivo chiave del programma ACCEL – abbreviazione di “Accelerating the Electrification of Flight” – che è alla base del velivolo “Spirit of Innovation”. Per aiutare a raggiungere questo obiettivo, stiamo lanciando un concorso per progettare il casco che il nostro test pilot indosserà durante i test di volo e per l’importante tentativo di record mondiale.

Lavoreremo con fly2help, un ente di beneficenza che sostiene i nostri obiettivi di coinvolgere i giovani e farli pensare a una possibile carriera nel settore dell’aviazione. Ci saranno due categorie – una dai 5 agli 11 anni e una dai 12 ai 18 anni – e i vincitori ispireranno il design finale applicato al casco. I vincitori avranno anche l’opportunità di vedere di persona l’aereo e incontrare il Rolls-Royce test pilot and Director of Flight Operations Phill O’Dell, oltre al più ampio team di ingegneri”, afferma Rolls-Royce.

Phill O’Dell ha dichiarato: “L’opportunità di pilotare il nostro aereo completamente elettrico ‘Spirit of Innovation’ per il tentativo di record mondiale sarà l’apice della mia carriera; non solo perché rappresenta l’essere in prima linea nella tecnologia elettrica avanzata, ma anche per la fantastica opportunità che ci offre di ispirare la prossima generazione di pionieri dell’aviazione”.

“Per molti anni Rolls-Royce ha riconosciuto l’importanza di coinvolgere i giovani a considerare le carriere in STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Abbiamo oltre 1.400 ambasciatori STEM e collaborazioni con organizzazioni come Scout e Code First Girls. Oltre a questo concorso, abbiamo sviluppato materiali scaricabili destinati ai bambini della scuola primaria attorno al progetto ACCEL. Questi sono collegati all’UK curriculum e tutto può essere scaricato dal nostro sito web”, prosegue Rolls-Royce.

Phill ha aggiunto: “L’aereo Spirit of Innovation sarà unico nel suo genere, quindi è giusto che anche il casco che indosso sia unico, riflettendo la natura pionieristica del progetto. Ho lavorato con fly2help per molti anni per mostrare le entusiasmanti opzioni di carriera disponibili nel settore dell’aviazione, quindi aveva senso lavorare con loro in questa competizione”.

Charity Manager, fly2help, Sharon Walters ha dichiarato: “Siamo lieti di sostenere la Rolls-Royce ‘Design a Helmet’ competition. Il tentativo di all-electric world-record è un’incredibile opportunità per dimostrare le entusiasmanti opportunità nel settore dell’aviazione, che è un obiettivo chiave di fly2help, mentre cerchiamo di incoraggiare le future ambizioni di carriera dei bambini”.

Il programma ACCEL include i partner chiave YASA, electric motor and controller manufacturer, e l’aviation start-up Electroflight. Il team ACCEL ha continuato a innovare aderendo al distanziamento sociale del governo britannico e ad altre linee guida sulla salute. La metà del finanziamento del progetto è fornito dall’Aerospace Technology Institute (ATI), in collaborazione con il Department for Business, Energy & Industrial Strategy e Innovate UK.

Spirit of Innovation avrà il battery pack con la maggior densità di potenza mai assemblato per un aereo, fornendo energia sufficiente per alimentare 250 case o volare per 200 miglia (da Londra a Parigi) con una singola carica. Le caratteristiche che gli ‘air-taxis’ richiedono alle batterie sono molto simili a quanto viene sviluppato per ‘Spirit of Innovation’ in modo che possa raggiungere velocità da record. Rolls-Royce utilizzerà la tecnologia del progetto e la applicherà ai prodotti per il mercato.

Sfortunatamente a causa delle restrizioni COVID, la competizione sarà limitata ai partecipanti nel Regno Unito.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)