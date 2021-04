Qatar Airways presenta l’ultima versione dell’Honeywell Ultraviolet Cabin Disinfection Technology On Board

Qatar Airways diventa il primo vettore globale a utilizzare l’Honeywell Ultraviolet (UV) Cabin System version 2.0, migliorando ulteriormente le sue misure igieniche a bordo.

L’ultima versione dell’Honeywell UV Cabin System, di proprietà e gestito da Qatar Aviation Services (QAS), è stata introdotta per aggiungere flessibilità, migliorare l’affidabilità, la mobilità e la facilità d’uso rispetto al suo predecessore, con extended UV wings che trattano ampie aree a bordo, riducendo i tempi complessivi di disinfezione. Questa versione include anche una bacchetta manuale che disinfetta aree come il cockpit e altri spazi più piccoli e non è motorizzata, riducendo il consumo della batteria. Nei test clinici, la luce UV ha dimostrato di essere in grado di inattivare vari virus e batteri se applicata correttamente.

Dopo aver ricevuto 17 unità dell’ultima versione dell’Honeywell UV Cabin System V2, i dispositivi sono stati tutti sottoposti a test completi a bordo degli aerei Qatar Airways. La compagnia aerea mira a operarli a bordo durante tutti i turnaround degli aeromobili all’Hamad International Airport (HIA).

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo la prima compagnia aerea globale a utilizzare l’ultima versione dell’Honeywell UV Cabin System V2 a bordo dei nostri aeromobili, molto più facile da usare e tecnologicamente avanzata. QAS ha continuato a mantenere il nostro servizio impeccabile durante l’epidemia COVID-19, supportando in particolare i voli di rimpatrio e l’aumento dei carichi di lavoro. In qualità di prima compagnia aerea globale al mondo a ottenere il prestigioso Skytrax 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating, prima compagnia aerea in Medio Oriente ad iniziare i trial della nuova IATA Travel Pass ‘Digital Passport’ mobile app e, recentemente, prima compagnia aerea al mondo a operare un volo con equipaggio e passeggeri completamente vaccinati, è nostro compito essere continuamente in prima linea nell’innovazione e continuare a implementare le ultime misure di sicurezza e igiene a bordo e a terra”.

QAS continua a sostenere i suoi handling standards di livello mondiale e i rapporti di lunga data con le compagnie aeree e, insieme a HIA, garantisce un viaggio sicuro e senza interruzioni per tutti i passeggeri. Gli aeromobili di Qatar Airways continueranno a essere disinfettati regolarmente utilizzando prodotti per la pulizia raccomandati dalla International Air Transport Association (IATA) e dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). L’ultima versione dell’Honeywell UV Cabin System V2 sarà utilizzata come passaggio aggiuntivo dopo la disinfezione manuale, per garantire i più elevati standard di pulizia.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)