News Brevi – 19.04.2021

AIR EUROPA RIPROPONE “TIME TO FLY” PER VOLARE A TARIFFE CONVENIENTI – Da oggi, 19 aprile, al prossimo 3 maggio, Air Europa ripropone l’ormai attesissimo appuntamento per volare a tariffe convenienti verso qualsiasi destinazione programmata: è l’ora di Time to Fly. “La voglia di volare, di viaggiare non si è mai spenta anzi, dopo oltre un anno di costrizioni, è addirittura incrementata. Siamo molto fiduciosi in una ripresa del mercato dall’estate che andrà via via potenziandosi in autunno. L’operativo scali è già al 66% e permette di garantire tutte le coincidenze possibili in giornata e, per quanto riguarda l’Italia, da luglio andremo a raddoppiare i nostri attuali operativi con due voli da Malpensa e due da Fiumicino, tornando al 50% dell’operatività che avevamo in epoca pre-Covid, come numero di voli. La campagna commerciale che parte proprio oggi vuole essere uno stimolo positivo per acquisire un po’ di fiducia e per riprenderci la libertà di viaggiare che tanto ci manca”, commenta Renato Scaffidi, General Manager Italia di Air Europa. Time to Fly permette di volare fino al 15 dicembre, scegliendo di raggiungere alcune delle più belle località al mondo a prezzi realmente competitivi: Stati Uniti 319€, Centro America e Caraibi da 399€, Sud America, Havana e Guayaquil da 459€, Santo Domingo e Punta Cana da 499€. Le quotazioni si intendono per andata e ritorno, tasse incluse con solo bagaglio a mano. Per partire senza pensieri gli aeromobili della flotta Air Europa garantiscono, inoltre, di poter volare con la massima sicurezza e tranquillità. I filtri HEPA consentono un riciclo continuo dell’aria e sono in grado di catturare anche le particelle più piccole rendendo l’aria sterile al 99,9%. Inoltre, oltre ad aver adottato tutti i protocolli richiesti dalle autorità competenti, Air Europa ha ampliato gli interventi di sanificazione e disinfezione profonda e ha applicato processi che riducono al massimo il contatto con oggetti non indispensabili che garantiscono il distanziamento in tutte le fasi del viaggio.

IBERIA CONTINUA A INVESTIRE NELLA CANTABRIA – Iberia continua a investire nell’aeroporto di Santander e, in collaborazione con Turismo de Cantabria, continua a migliorare i collegamenti per stimolare il turismo e facilitare i viaggi d’affari. Dalla fine di maggio, a seconda dell’evoluzione della domanda, Iberia ha programmato due voli giornalieri tra Santander e Madrid, il che rappresenta un aumento del 30% delle sue frequenze rispetto all’offerta attuale. Questi voli saranno operati da Iberia Regional / Air Nostrum con aeromobili CRJ1000, che hanno una capacità di 100 passeggeri. Dallo scorso luglio Iberia ha ripreso la sua attività all’aeroporto di Santander con tre voli settimanali. Da allora, come segno del suo impegno in Cantabria, la compagnia ha aumentato la sua capacità anche al di sopra della domanda effettiva. Nello specifico, dallo scorso settembre Iberia offre un volo giornaliero tra Santander e Madrid e, da gennaio di quest’anno, opera già undici voli settimanali.

BRUSSELS AIRLINES RINGRAZIA I CORONA HEROES – L’anno scorso tante persone si sono rimboccate le maniche e hanno fatto di tutto per aiutare gli altri. Ora Brussels Airlines pensa che sia tempo di ringraziare quegli eroi di tutti i giorni. Pertanto, Brussels Airlines invita tutti a condividere la storia del proprio eroe. La compagnia aerea belga ringrazierà quindi 250 di quei grandi e piccoli eroi con un buono del valore di €250 per un volo a loro scelta. Brussels Airlines è stata ispirata per la campagna dal proprio personale. La pandemia coronavirus ha causato una domanda di mercato storicamente bassa per i viaggi aerei lo scorso anno, con conseguente disoccupazione tecnica temporanea per il personale. Ben presto, la compagnia ha notato una grande spinta tra il suo personale a rimboccarsi le maniche altrove, dal volontario di crisi presso la Croce Rossa belga, a steward presso un centro di vaccinazione o di test, all’insegnamento in corsi di lingua online a bambini e adulti in patria e all’estero. Con i programmi di vaccinazione in corso in molti paesi e la domanda di viaggi che inizia lentamente a riprendersi per l’estate offrendo prospettive per il settore dei viaggi, Brussels Airlines desidera ringraziare 250 corona heroes con questa azione simbolica, regalando loro un buono del valore di €250 per un volo e una data a scelta. La compagnia aerea è alla ricerca di storie positive dell’anno passato. “Che si tratti di qualcuno che ha fatto la differenza nell’ambito di una professione o qualcuno che ha trascorso del tempo facendo volontariato o aiutatando le persone, tutte le storie sono benvenute e tutti possono nominare un corona hero tramite brusselsairlines.com, indipendentemente dalla funzione o dall’azione della persona”, afferma Brussels Airlines. Poiché attualmente non è facile per molte persone pianificare un viaggio, Brussels Airlines continua a concentrarsi sulla sua grande flessibilità. I voucher possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2021. I biglietti prenotati fino al 31 maggio possono essere riprenotati gratuitamente per una data successiva e/o un’altra destinazione. La partecipazione al contest è possibile fino al 3 maggio 2021, i vincitori verranno contattati a fine maggio.

EASA: VIRTUAL DRONE EVENT PER OPERATORI PROFESSIONALI NELLA “SPECIFIC CATEGORY” – EASA ospiterà un virtual Drone event per professional users che operano nella specific category il 7 maggio 2021 dalle 10:00 alle 11:30 (UTC +2). “Unisciti a noi per saperne di più e porre le tue domande sulla guideline recentemente pubblicata: “The new design verification process for authorising drone operations in the ‘specific’ category – SAIL III and IV”. Per la ‘specific’ drone category è richiesta un’autorizzazione operativa rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione, a meno che l’operazione non sia coperta da uno scenario standard. Questa autorizzazione operativa si baserà sui risultati di un risk assessment condotto in accordo con lo Specific Operational Risk Assessment (SORA). Le linee guida forniscono indicazioni sul processo applicato dall’EASA per la verifica del progetto dei droni utilizzati in queste operazioni. Senza entrare troppo nei dettagli tecnici, ci concentreremo sui ruoli, le responsabilità, il processo di richiesta e approvazione per l’autorizzazione dell’operazione, chiariremo i termini tecnici e specificheremo anche i requisiti successivi per il mantenimento dell’aeronavigabilità. Questa è una buona opportunità per ogni stakeholder di conoscere il ruolo che gli altri giocano nel processo. La sessione affronterà anche le numerose richieste che l’EASA ha ricevuto dalle autorità aeronautiche nazionali, dagli operatori commerciali di droni e dai produttori su come richiedere e rilasciare un’autorizzazione operativa per questo segmento di droni nella ‘specific’ category”, comunica EASA. Per info: https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/events/new-design-verification-process-authorising-drone-operations-specific.